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高明的騙術

黛比

那天好友氣急敗壞地告訴我，她被騙了，對方騙術之高明，令人嘆為觀止。

近午時分，她接到愛迪生電氣公司技師來電，說是奉命要去她家剪電，因為她積欠太多電費，還給她剪電號碼和公司電話，如果她立刻繳交，就可免斷電。巧的是，她早注意到，網上設定自動付款的支票帳戶有半年沒有扣錢，她曾三次致電查詢，無奈疫情期間，等待費時不說，還動轍被掛斷，只好不了了之。

正好最近剛收到群組的緊急代禱事件：「昨晚由畫室回家已十點多，看到斷電通知，今早已補上所欠電費，但要在二十四小時才能復電，希望能盡快恢復，以免冰箱的針藥和食物壞掉。」而且好友的胞弟多年前也曾因未繳電費遭到斷電，當天全家得吃燭光晚餐。

天氣這麼冷，沒電就沒暖氣和熱水，茲事體大，所以她趕緊撥打技師給的八○○電話，一撥就顯示是愛迪生電氣公司，所以她不疑有他，報上技師給的剪電號碼，對方要她用Zelle付款。她雖覺奇怪，但聽說現在很流行在手機上用Zelle付款，只好乖乖付了六百多元。

對方又說，電話號碼不合，要她重付，她要求得把剛才的付款退回，對方還真用電郵回覆，寫明會退款，信尾還有愛迪生電氣公司的商標，寄信者是愛迪生電氣公司網站，就這樣她又付了六百多。後來對方又要她再付時，她說沒錢了。對方表示明天會再打來，請她準備付費，因為剛才兩筆都沒入帳，不然就要剪電。

後來她的朋友上網查到，愛迪生電氣公司早有通告，疫情期間，大家都避疫在家，公司絕不會因為客戶沒有繳電費而予以斷電，任何假冒他們公司工作人員威脅剪電的，都別理會。還有朋友說，世界日報也刊登過，她感嘆可惜知道得太遲了。

疫情 支票 手機

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