生活在疫情 衝擊下發生很大的變化，尤其是居家避疫 ，很多工作、學習、購物都在網上進行，讓我了卻了一個多年前的心願，不能不說是一個意外之得。

五年前，我突然得了嚴重的坐骨神經痛，痛得就像抽筋一樣，當時的家庭醫生給我開了強力止痛藥，雖然讓我勉強可以忍受，但是不能坐，只能躺著。而止痛藥的副作用讓我整天昏昏沉沉。就這樣，我在家裡躺了一個多星期，不見好轉，聽說針灸效果好，就決定試試。

那天先生開車帶我去針灸的時候，我因為痛得不能坐，是躺在汽車 後座上去的。到了醫院，針灸醫生請我坐下來扎耳針，我解釋說：「我得了嚴重的坐骨神經痛，不敢坐。」她很溫和地說：「這裡所有的病人都是坐著扎耳針，我們先試一試，不行再想其他的方法。」我聽了只好勉強輕輕坐下來。

當醫生一針刺進我的右耳時，我立刻覺得那條火燒火燎的左腿外側瞬間冷卻下來了，那被疼痛和藥物副作用折磨得飄忽不定的心神立刻找回了感覺，一個驚喜掠過，沒想到針灸這麼神奇啊！

終於看到了希望，不可思議的是，十來天不能坐的我，竟然安安靜靜地坐了一個小時完成治療，還可以坐車回家。為了慶祝這個巨大的進步，我和先生到飯店好好享受了一頓美餐。

從此以後，我堅持到醫院進行針灸治療，在家用艾灸做輔助治療，很快就恢復了正常工作生活，也因此對中醫針灸產生了強烈的興趣，不僅常常閱讀相關的文章，還申請了一個中醫大學的課程。可惜這個課程需要每周至少到校上兩天課，而我必須全職工作，不得已只好放棄。

疫情開始後我在家工作，每天可以節省兩個多小時的通勤時間，而且工作節奏放慢，時間比較有彈性。一天我好奇地瀏覽中醫大學的網站，發現學校開設了很多網課，我不用到學校就可以學中醫，真是興奮不已。於是我再次申請，開始了嚮往已久的中醫學習。

一旦開始學習，才發現中醫真是博大精深，歷史源遠流長。學校不僅開設中醫理論、哲學思想和古典經方的課程，還有太極、氣功、推拿、中醫食療和針灸美容等等和生活緊密相連的課程。我們的老師都是優秀成功的中醫師，總是毫無保留地分享自己寶貴的經驗和知識，幫助我們盡快掌握學習的重點，增強我們學習中醫的信心。

每次學了新的穴位，我都會在自己身上一個一個摸索嘗試；學了舌診，就對著鏡子觀察自己的舌像變化；學了氣功，我就加入同學們的氣功群和大家一起練習氣功。我一邊學習一邊練習體會，不斷找到自己健康的不足，努力改善，越來越有興趣，尤其是和很多對中醫充滿熱情的同學，一起分享學習心得，互相幫助，共同進步，非常充實愉快。

從前讀書，是為了認識外面的世界，找到一份工作，實現人生的價值；現在學中醫，則是為了滿足自己的好奇心，探索生命的奧秘，所以更加樂在其中。如果在學習中不僅提高自身的健康和生活質量，還有機會幫助到更多的人，那就更超出我的期望了！