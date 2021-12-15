完成兩劑疫苗 接種半個月後，老闆甘迪讓我們全體員工恢復正常工作。想起之前的一年多，老闆出於對雇員健康安全著想，用減少出行的方法來避開感染病毒風險，毅然縮減工作時間，由每周五天調整為每周工作三天，可謂用心良苦。現在恢復正常工作，當屬名正言順。

「傑克，老闆要我們恢復正常工作，你覺得怎麼樣？」午餐後，阿當瞧著我問。「我覺得老闆的決定是對的，你我都打了新冠疫苗，還用擔心新冠病毒嗎？」我笑著對阿當說。

「傑克，現在變種病毒Delta肆虐，難道你不害怕被突破性感染嗎？」阿當也許是負面新聞看得多了，惶恐依然如故。「阿當，別杞人憂天了，那是萬分之一的事，你我概率幾乎為零。退一步說，就算被突破性感染，症狀也是如同普通感冒，怕啥？」我安撫阿當。

阿當雖然沒有吱聲，但我看得出他心裡是有疙瘩的。果不其然，此後阿當上班不但遲到半個小時，下班也是早走半個小時。作為主管的我，嘴上雖然沒有阻止，但心裡總覺得阿當這樣做不厚道。「傑克，自從恢復正常工作後，阿當遲到早走已成常態，你認為是什麼原因呢？」老闆甘迪有天問我。「可能是阿當對疫情仍心有餘悸，心境仍停留在注射疫苗前的狀態，沒完全恢復過來，我相信他以後會慢慢適應的！」我替阿當解釋道。

「傑克，你每天乘地鐵 上下班車廂擁擠嗎？」甘迪若有所思問我。「當然擁擠了，乘客簡直是摩肩接踵。」我緊張地答。因為地鐵車廂依然有不少人不戴口罩，確實令我擔憂會被感染。「傑克，通知公司所有員工，明天按阿當的時間錯峰上下班，這個時間坐地鐵就不擁擠了！」甘迪想大家所想說。「好呀，我通知大家。」我感激地望著甘迪答，心裡為老闆的人文關懷精神到位而暗暗喝采。

當大家知道老闆的上班時間安排後，紛紛向阿當表示感謝，認為這個結果是他用行動爭取得來的。阿當卻答：「我是無奈的，為準時接送孩子上學放學，我不得不遲到早走。」我聽後恍然大悟，原來阿當事出有因。

「傑克，公司兩年來都沒有給員工漲工資了，你看看大家的意願如何？」甘迪有天突然對我說。說到漲工資，我馬上興高采烈，「謝謝甘迪！」我發自內心地欣喜答。我迫不及待徵求同事的意見，大家一致同意漲工資。

「傑克，我不能漲工資。」阿當突然說，「不瞞你說，我妻子臥病在床，需要政府的醫療白卡看病。我的收入正巧接近最低貧困線，如果我漲了工資，我和妻子的醫療福利就會被取消，那我們哪來錢看醫生、取藥、購買食物……。」阿當越說越激動，讓我聽得有點兒憂傷。我不敢正視阿當的眼睛，我怕他誤會我是漲工資的倡議人，跟他唱對台戲。

我將大家同意漲工資的意願告訴甘迪，甘迪當即表示每位員工將得到原工資百分之十的增長額，我聽後欣喜若狂。但一想到阿當，我只好尷尬下情上達：「甘迪，阿當不想漲工資，因為……。」「傑克，你告訴阿當。政府今年的最低收入 貧困線上調了百分之十五，他是完全可以漲百分之十工資的。」甘迪能體恤到阿當家庭的實際苦況。

聽了甘迪的話，我大為感動。出於是上司同事的責任，我向阿當解釋，他是完全可以漲工資的，希望他接受老闆的一番好意。阿當內疚答：「我時常為接送孩子遲到早退，怎麼好意思叫老闆加工資呢！」