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中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

鳩占鵲巢

劉家宜

疫情開始後的這一兩年裡，所有老人中心的課程活動都改為居家線上活動，我倒滿喜歡這種在家的課程，因為可省去奔波往返時間，而且可學習的範圍、知識、層面更廣闊，我除了運動健身課程以外，更拿了電腦課程。

我們有一個叫琳達的老師，她教得滿認真的，我們感覺像有一個家教一樣，雖然一個禮拜只有一次課程，可是我們可以把在家裡遇到挫折的電腦問題存積起來，一起發問尋求老師給我們解答。如此情況，我對自己跟得上時代脈動增加了自信心，覺得不會被時代淘汰。

可是好景不常，有一天琳達告訴我們，再上一個禮拜的課她就要離職了。以我的人生經驗，我感覺得出她很留戀她的教職工作，絕非自動離職，而是某種官方的原因被逼離職。不久，就有別的老師取代了她的課程。

她的處境，和五十多年前我初出校門，到一個女子中學去教美術的際遇是一樣的，我的聘書上明明寫的是專任美術教員，所以初時我也很高興地拿到了美術教員的職位，享受每天給學生傳道授業解惑。

可是才教了幾個月，有一天校長找我去談話，告訴我必須要把美術教員的職位讓出來給另外一個新進的老師（後來我才得知那位新進人員的父親是政府要員），可是教務處搪塞給我的，是要我當完全陌生的國文課教師，而且還加上做導師，其忙碌情況可想而知：每個禮拜要改每個學生的兩篇作文，而每篇作文的結尾都要用紅筆硃批老師的感想和評語，那些評語都是很專業的術語，要有專業的國文底子和知識才評得出來的。

這件事造就了我考進淡江大學的中文系，晚上繼續研讀，也認識那時正在追求我的外子，他正好國學知識很好，便幫我消化批改堆積如山的學生作業，這件事也幫助了我們的感情加溫。

所以我現在想，每件事都像一個雙面刃，你永遠難從當時發生的事情來判斷它的好壞結果，我到底要感謝那次職務的被人搶走，給了我去研習中國文學的機會，打好自己寫作的根基。我真想奉勸那位老師：「塞翁失馬焉知非福」，說不定這正是她開啟另外一份事業的契機。

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