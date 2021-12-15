意外的發生往往是始料未及，而且是無法防止的。最近在家裡發生的一件意外就是這樣，我就親眼看著它的發生，卻阻止不了，也搶救不及，因而痛徹心扉。

妻已經失智 十三年，無法自己翻身起身，上下床都需要有人幫忙，但為了安全起見，要讓她下床坐輪椅時，通常我都會在旁邊幫看護的忙。本來照顧妻的看護是一位非常有經驗且有執照的助理護士（CNA），她已經照顧妻六年，但幾個月前因先生中風 ，她只能辭職回家照顧自己的先生，我必須為妻另找新看護。

我徵尋了兩個月，才找到一位年輕又有護士執照的新看護，不但專業知識夠，也非常有愛心。正當我對這位年輕新看護感到非常滿意時，有一天突然告訴我，她懷孕不能工作了，要我趕緊再找新看護，但因時間緊迫我只好降低標準，因此很快地又找到一位看護，只是這位看護沒有照顧失智症患者的經驗。

那天新來才一個星期的看護要給妻洗澡，我照例推輪椅來，等看護把她抱下床坐上輪椅。我站在輪椅後方，等著看護把妻從床上抱下來，就在新看護正要把妻放上輪椅的一瞬間，只見看護抱著妻往後倒，兩個人同時墜倒在地板上，我想伸手去抓她們，但隔著輪椅，抓都抓不到。

看護後腦著地，妻的額頭重重地碰到地板，我只聽到已經六年不會講話的妻，突然很大聲地「啊、啊」出聲來。我趕緊上前去把她們扶起來，只見妻額頭流滿了鮮血，一急就用手掌按著妻的額頭為她止血，然後我也滿手鮮血，還看到妻的額頭眼角腫了起來。

本來想叫救護車把妻和看護送急診，但想到幾個月前妻的胃食管脫落，必須馬上裝上新的胃食管，但正好是星期天，診所休息，只好送醫院急診。本來只需五分鐘更換新管，卻在急診室花了五個多小時，而且還沒安裝好，第二天還須再找腸胃專科醫生更換，我也想到目前是疫情 期間，醫院並不安全，就決定在家自行處理。

我馬上打電話給原來那位有護士執照的看護，請她趕過來幫忙處理。她要我先幫妻的腫脹處冰敷，等她趕到後，先幫妻消毒傷口，然後又冰敷，大約一小時妻好像比較不痛就睡著了。她也檢查了後腦著地的看護，發現她只腫了一個包，沒有流血，也是用冰敷消腫，她要我們注意不要去碰觸傷口，避免感染發炎。

意外發生後，我看到妻臉上的痛苦表情，和她額頭眉角的血跡傷口，而她自己又無法用語言表達，讓我內心非常痛苦。我一直守在她的床邊握著她的手，希望能減輕她的不適，但實際上也許只是減少我內心的自責而已。

妻的額頭腫脹和瘀血大約過了十多天才慢慢消除，只剩下結疤，但不知道會不會留下永久的傷疤？這件事讓我領悟到，雖然是在自己家裡，但還是有可能會發生一些意想不到的「意外」，因此每天能平平安安度過，已經是很大的福分了。