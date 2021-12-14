今年加州 好久都沒下雨，缺水嚴重。十月底突然來個大風大雨，造成家裡數次停電，隔天早晨起床，看到後院落葉滿地，土地潮濕，乾渴的植物因為得到充分雨水的滋潤，都顯得有朝氣。

前院的路上到處是落葉，還看到許多被風吹斷的樹枝和大樹幹。落葉和樹枝放進垃圾桶是沒問題，可是樹幹太長，就必須鋸成許多小段才可能放進垃圾桶。

因為昨夜風雨很大，有一根大樹幹被風吹斷，而且橫躺在路當中，為了不影響往來車輛的行駛，我先把樹幹拖到路邊。處理這根大樹幹，可以想到的解決方法，就是用鋸子把樹幹鋸成一小段一小段，然後放進垃圾桶。

於是我去車庫把鋸子拿出來，把樹幹的一邊橫擺在路旁，另一邊橫擺在前院的草地上，讓樹幹的兩端有落差，接著我右手抓緊鋸子，左手抓穩樹幹，鋸子在樹幹上一前一後用力地反覆來回鋸著。好不容易地鋸下了第一段，當我要開始鋸第二段的時候，覺得太費神又費力，而且我也有些疲倦了。

正在此時，有一對美國父親和壯年兒子在遛狗，正好經過前院，他們看我那麼辛苦地鋸樹幹，看起來緩慢且效果不佳。他們看看我，父親便開口問我需要幫忙嗎？我心想只要慢慢地做，總是可以做完，何況我不認識他們，也不好意思麻煩他們。

還沒等我說出：「謝謝，不必了」，他旁邊的兒子笑著說：「我可以用腳踩，就可以把樹幹弄斷」，我心想怎麼可能用腳可以踩斷樹幹呢？但既然他們很熱心地想幫我忙，而且我還真想知道怎麼踩斷樹幹，於是就讓他們來處理。

只看到他兒子很快地用雙腳跳在樹幹上，聽到一聲「啪啦」，樹幹就被踩斷了，接著他再跳在剩下的樹幹上，又是一聲「啪啦」，樹幹又斷了。不一會兒，一根長長的樹幹被他踩成四段。看他踩得輕鬆愉快，邊踩還邊笑，那模樣還真是有趣！

當他把樹幹都踩成一段一段以後，我連連說：「謝謝、謝謝」，還不停地稱讚他很棒、很棒，他也樂得笑哈哈。他們快樂地幫助我的樣子，使我一直難忘。