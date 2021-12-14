我生長在台灣南部的一個眷村，後來姊姊到台北上高中，考上第一志願的大學；我初中畢業，保送直升高中，但是看到姊姊「鯉躍龍門」的例子，我也躍躍欲試，想要「留學」台北。當時家境貧寒，到台北求學是一筆額外開支，但是父母還是勉為其難地答應了，我至今感謝他們對我的支持，如願轉學到台北中山女中。

鄉下人進到城市，一切都那麼陌生又複雜，幸好有姊姊給我指點，又有王伯伯和羅阿姨的愛心照顧，離鄉背井的愁緒得到撫慰，在學校裡也感受到老師與同學們的關心。

我當時和一些「北漂族」的同學在學校附近租屋，日夜苦讀。有一天早晨睡過頭，想到自己灰頭土臉地進到正在上課的教室，實在尷尬，乾脆一不做二不休來個裝病，正好在家「偷得浮生半日閒」。突然門鈴響起，打開門，一群同學站在門口，帶著一盒水果給我探病，我百感交集，不好意思說真話，只好將錯就錯，做出一副玉體有恙狀。

同學們說，上地理課時，老師發現我缺席，她知道我是從南部來的，跟班上同學說應該發揮守望相助的精神關心我、幫助我，我感動得幾乎痛哭流涕，但是那個時候年紀小不懂事，也沒有特別當面去謝謝老師。

進了大學，想當家教賺外快，但是我在政大學俄文，既不是師範大學的，又不是科班的外文系，資歷受限制。於是找到以前高中母校的英文老師，她慨然答應讓她的姪女做我的學生，對我雪中送炭，解決燃眉之急。我下了課去趕家教，頂著大太陽，擠公共汽車 ，經常是香汗淋漓，手帕不離身。學生家長給我一碗冰涼的綠豆湯，或者是一盤甜脆的西瓜，清爽入胃，簡直就是人間美味。

在那個高唱「反共抗俄」的時代，當時的行政院長蔣經國 為「知己知彼，百戰百勝」，特別以獎學金鼓勵學生學習俄文，我為了這個引誘放棄了新聞系，四年忠心耿耿守著這份獎學金。

由於政治環境，俄文教材嚴重缺乏，老師們從大陸帶來的書都是孤本，需要人手抄寫，或者用俄文打字出來。我為了賺錢，用鋼板抄寫，手指頭因為握堅硬的鋼板筆，長出一層厚厚的繭；又向系裡借一部俄文打字機，搬到宿舍裡，每天敲敲打打，製作出上課用的教材，室友都很體貼，感謝她們沒有因為我製造的噪音而提出抗議。

到了美國後，發覺要想成為職業婦女，必須放棄以往學歷經歷，另謀出路才行，於是改行攻讀電腦碩士。我的數學一向不靈光，只能埋頭苦幹勇往直前。

當時系裡有個博士生已找到高薪工作，正在找人頂替他的獎學金，我那時剛念完第一學期，成績低空閃過，勉強過關，十分自卑。我硬著頭皮去找那位需要助教的猶太 人教授，他居然二話不說立刻成全我了，另外一位負責管理獎學金的白人教授，看著我的成績單，皺著眉頭對我說：「你的成績需要改進要多加油啊。」有驚無險，我誠惶誠恐地努力，勤能補拙，終於保住獎學金，修成正果。

這些都是在我求學過程中遇到的恩師貴人，大約是半世紀以前的陳年往事，不曉得他們如今是否仍然安在，這是在我的記憶中閃閃發光的時刻，讓我體驗人間處處有溫馨。我不時提醒自己，也要隨時幫助別人，有時只是舉手之勞，但是能夠帶給他人安慰與溫暖，使世界會變得更有人情味。