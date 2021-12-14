閱讀過家園版載文「想見不得見」後，也為作者被新冠肺炎病毒阻隔，多次止步總統展覽館門前而遺憾。與之相比，我家四個人倒挺幸運，同樣在防禦新冠病毒背景下，在遠離洛杉磯的達拉斯順利參觀了甘迺迪博物館 —達拉斯第六層樓博物館。

扎過兩針疫苗之後，兒子帶著我和妻子及親家公乘飛機前往德州 遊玩。按照網上預定，我們觀光的第一個景點，是達拉斯六層樓博物館，是時，為防疫關閉多時的博物館，剛好重新對外開放。排隊來到博物館售票窗口，我們拿到中午十二點三十分入場門票，看時間尚早，便在博物館附近遊逛起來。忽見不遠處矗立一座奇特紀念碑，到近前看到了甘迺迪總統的生平、遇害經過及碑文。

重新返回博物館，這是一幢普通七層紅磚樓房，原是德克薩斯教科書倉庫，也是甘迺迪總統遇刺的地方。跟著戴口罩 、間隔有序的遊客進入博物館，甘迺迪半身雕像映入眼簾，讓人感嘆與理解的是，這尊黑色坐像也戴著口罩。

步入展覽大廳，感傷的音樂裊裊傳進耳膜，牆壁大屏幕正播放著甘迺迪紀錄片：一九六三年十一月二十二日，時任美國第三十五屆總統甘迺迪為下一屆總統競選，攜夫人賈桂琳飛抵德州達拉斯，當甘迺迪夫婦夫婦同乘敞篷轎車穿過達拉斯市中心時，突然從一幢樓的六層窗口射來三發子彈，擊中了甘迺迪頭部、脖子、胸部，甘迺迪當即被送往帕克蘭醫院，儘管醫生們竭力施術，但也沒能挽回他的生命。

抵達升降電梯口，工作人員示意等候人員四人一組前往六樓，六樓展出甘迺迪當年遊覽達拉斯市區景觀圖片，和殺手槍彈射向地面轎車微型沙盤，讓人怵目驚心，這裡擺放著殺手裝有瞄準鏡的步槍。在靠山牆的小房裡，散亂堆放著幾個白茬木頭箱子，這是當年兇手刺殺現場原樣。窗口處的箱子被推開了，刺客站在那個角落，瞄準樓下馬路上敞篷車裡的總統，扣動了槍機，終結了這個傳奇人物短暫的一生。

刺殺事件發生後不久，警察在二樓樓梯上抓住了兇手—該樓倉庫管理員李·哈維·奧斯華（Lee Harvey Oswald），但在押他將要走出大樓門口時，從圍觀人群中衝出一個西裝革履老頭，高喊「你竟敢打死總統！」一槍擊斃李·哈維·奧斯華。這老頭是附近一家夜總會老闆，據他自己交代，打死兇手是因為過於憤怒，而他當時已患癌症晚期，法庭審訊一次後，就去世了。甘迺迪遇刺事件就此成為永久不解之謎。

為了紀念甘迺迪總統被刺殺事件，一九七七年，達拉斯市政府出資買下這棟七層樓房，兩年後，美國「國家人文科學基金會」資助，把樓房六層改為紀念甘迺迪遇刺博物館，並收集圖像、影片資料以及當天報紙、廣播、電視相關報導等四萬多件展品陳列展示，真實地還原總統被刺始末。

作為本場參觀遊客僅有的四位華人，我們身臨其境般了解了美國這一頁震驚世界的歷史。