好友小沈送來一則訊息，說她停在家門口的車「又」被偷了。之所以說「又」，是因為同一輛車在兩年前曾被偷過，那次，警察 不到一個小時就在隔街不遠處找到，幸運也蹊蹺的是車子毫髮未傷，連放在車中明顯處的零錢也分文不少。

而此次，警方破案也算迅速，幾個小時內便在鄰城尋獲，只是車子已被拆得體無完膚，只好報廢。她有些無奈自嘲道：「開了二十八年也夠本了！」聽她如是說，我瞠目結舌，不得不讚嘆她保養車子的功夫了得，想必老車風華未減，否則也不會被偷車賊相中，作為下手的目標。

相較於小沈車子的遭遇，另一位朋友車子的境遇就戲劇化多了，根據他描述，有一天他和太太正在家中看電視，突然兩位警察來訪，交談之下，才知他們的車子不知道什麼時候被竊，而且加入了槍戰，當他們再見到寶貝車時，上面是千瘡百孔、彈痕累累。不過他們也真有本領，事後不但把車修好，還賣了個好價錢。

和兩位朋友比較，感謝老天保佑，我們在美國幾十年，只有一次車子差點被偷的經驗。

我記得很清楚，那一天我身體不舒服，晚上輾轉難眠。夜半時分突然聽見大卡車轟隆轟隆駛近的聲音，好奇心使然，我走到窗邊往外瞧，看見一輛長板車緩緩朝巷尾駛去，沒多久又轉回頭，然後停在我們家前面的道路上。

接著，一個大漢走下車，朝我們停在車道上的車子走來，我情急之下猛咳幾聲，大漢聽到抬頭看見我，匆匆轉身跳回車上，幾乎在同時，車上駕駛一踩油門揚長而去，我趕快叫醒先生，讓他把車開進車庫。第二天，有消息傳出，昨晚附近有人的車子被偷。

在美國，沒車就如同沒腳，寸步難行，而車子被偷則是車主最怕的衰事。為避免車子成為不法之徒覬覦的探囊之物，有些事要特別謹慎，諸如：不要在車上放貴重物品、養成鎖車門的習慣、盡可能不要停在燈光不好或偏遠的地方、不要為圖方便引擎開著離開去辦事……，當然車子保險 更是不可或缺。總之，多一分小心，就少一分金錢上的損失，以及精神上的折磨。