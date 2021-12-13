我把退休也當成「終身」大事！「終身」一詞，是否有點言過其詞？其實仔細想想，也未必有何錯。人生嘛，任何事不都是有始有終的嗎？從職場到走回「家居」，就是終結人生的某一段路以開啟新的輝煌。我從棄商到執起筆桿子當白領，上班至退休，轉眼間十六年有餘。棄商那年已經六十出頭，而退休的二○一七年，剛滿八十，正是在「正確」的時候做「正確」之事，完成了一件「終身」大事。

前面所謂的棄商，切確地說，是做了一個明智的決定。因為我經營的半寶石批發，許多生意款項數額不大，但是放帳範圍廣，而收帳還本卻極為艱難，我生性又不善於與人打鬧，於是不得不換個思維方法，轉往尋找一份有固定年薪收入的工作，不是更適合自己嗎？

我很幸運，早年苦讀取得的文憑終有用，它成了「華麗轉身」的本錢，很快我覓得一份十分合適我的工作，擔任招聘和輔導職工的專員。值得一提的是，由於我會說多種方言，為公司（美國康州印第安人企業）的大擴充立下汗馬功勞。

那一年，我們一次聘用就超過五千人，新招員工上班第一天的培訓大會，需使用體育館才能容下那麼多人。新招聘人員中有大量的華裔 ，他們來自大陸和東南亞各地，操各種方言，我得用英語、國語、廣東話、上海話、閩南話和其他方言演說、講解，給予新來人員種種指導和培訓。

我的工作幫助了很多的華裔新移民，他們很需要工作賺錢養家，需要教育下一代。事實也已證明，經過這些年的就業和安定的生活，以上需求他們都做到了，下一代也培養出來了，許多家庭的子女還考入常春藤大學，學有所成，出人頭地。到了退休，許多人房貸已付完，有房有車，存有養老錢，還賺到了政府社會安全局的退休金 。從這點的意義說，無論他們或是我自己，退休就是完成了「終身」大事。

退休的大事需要規畫，我們的退休旅遊一年前就計畫好。我們預定火車票，乘火車由美國康州的新倫敦到紐約，沿著哈德遜河北上芝加哥，河岸的夕陽美得醉人；再乘東西線越過寬廣的美國中西部經墨西哥，看看難得一見的美洲草原和沙漠自然生態美景。

到了洛杉磯，休息幾天，觀光那裡著名的好萊塢和唐人街，然後隨東岸線北上西雅圖 ，一路上太平洋西岸風光如畫，美不勝收，火車經俄勒岡州高原，雪花飄飄，見所未見。到了西雅圖與女兒一家歡聚、含飴弄孫。我們馬不停蹄，又轉去北歐看極光、到巴黎享受法國餐、飛往中東看高入雲霄的帆船酒店、遊覽沙漠中人工建造的花園奇葩……。

如前所說，退休是人生在職場或事業裡走完一段路，一件終身大事，適當的慶賀儀式是必要的。冥冥中，上天真的給了我們很周到的安排，因為二○一七年新冠疫情還沒發生，一切的生活和社交活動都還如常，公司因此才有條件舉辦令我難忘的退休儀式。

公司選擇一處有瀑布流水平台作背景來錄像和錄音，各級領導對我的服務貢獻稱讚和感謝，同僚們也爭相發言回憶一起共事的快樂。公司送給我特大蛋糕，宴請我吃豪華豐盛的餞別酒席，一張四周簽滿名字的大合照，我把它鑲好玻璃掛到客廳，我也細心準備了答謝詞，對公司和印地安族裔致以最衷心的感激，勉勵接班的新人記住公司「顧客至上」的座右銘。

老伴也在儀式全程陪著我，兩人都感動得熱淚盈眶，退休無比光榮，完成了我們「終身」的一件大事。