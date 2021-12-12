圖╱曾華容

有一次上手工藝課時，蔡老師摘了一些看似小紅蓮霧的果子要大家試吃。這種果子很罕見，小至無果肉可食。對不熟悉的食物有抗拒感的我，連淺嘗的意願也沒有，但好奇地帶了幾粒回家，讓外子見識。

外子一看大笑：「我們家前、後院各栽種一棵Monterey Bay Brush Cherry，結的果子就是這種。」外子說：「你只關心公司的工作，早出晚歸，周末忙買菜洗衣，哪來閒工夫對家裡的花草果樹多看幾眼？只有果子大又能吃、花特漂亮的，你才會關心」。

蒙特利灣刷櫻桃（Monterey Bay Brush Cherry）因葉小、果小，一點也不起眼，且沒發現它會開花，才疏忽了它的存在。我才悟出自己的遲鈍，凡與切身無關的事，抱著不聞不問的鴕鳥心態。

刷櫻桃是一種通稱，我家種的Monterey Bay Brush Cherry是常綠灌木。它們是熱帶雨林樹木，原產於澳洲 ，在澳洲稱它為白刷櫻桃，在美國被稱做蒙特利灣刷櫻桃。枝嫩葉茂光滑如織，很容易修剪。春末初夏間，開著一簇簇乳白色的小花，盛開時呈輻射狀似光芒四射的煙火，照出來的相片出奇地美。秋末結出玫瑰紫紅色的果子，比櫻桃還要小，狀如小蓮霧，果內有一粒圓形種子，產地分布在加州 和佛羅里達州 。

每次經過前門的蒙特利灣刷櫻桃樹時，看著鮮艷欲滴像蓮霧的小果子，明知果肉少，但總會情不禁地摘下幾粒來吃。不酸但微澀，有蓮霧清脆清爽的味道，可惜不夠塞牙縫。

心裡妄想如果它能像台灣產的黑珍珠蓮霧那麼大、那麼甜該多好。

蒙特利灣刷櫻桃果子雖沒有台灣蓮霧珍貴，但花開得特美，鮮艷欲滴的紅果子也很吸引人。葉密枝細，綠意盎然終年常青，充滿生趣，可用它來做樹牆、供觀賞外，果實可用作果凍及加工釀酒，仍有諸多好處。天生我材必有用，不容小覷它的存在。

每種樹結的果子大小，就像人種有黑白之分，天生早已註定，無法強求。我不該嫌棄蒙特利灣刷櫻桃果肉少，而鄙視它，我為自己的口腹之欲感到羞赧。