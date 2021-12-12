人們對花的喜愛從來不亞於食物，愛花人士喜於將庭院種上賞心悅目的各種花卉，尤其不會錯過千嬌百媚的玫瑰，它芬芳、高貴、典雅。根據資料，玫瑰耐貧瘠、抗寒、耐旱，對於生長條件的要求並不苛刻。我掂量著我這種零基礎手殘者，要養好玫瑰應該不難。

在遷入新居時，我興致勃勃地買上一些好玫瑰花種，在鄰居隔牆邊種上一排。那時剛好是春季，眼看著嫩綠葉子發出後，花陸續開放，心中好是喜樂。入夏，原以為花會繼續開放，但在加州百度高溫 ，枝葉都被曬焦後，樹株似乎只剩下一口氣，吊著幾片葉子苟延殘喘地活著，入冬，幾乎所有玫瑰也都進入冬眠狀態。可我心納悶著，咱鄰居家的玫瑰，四季不都開得挺茂盛的？

來年元旦時，我注意到鄰居園丁將玫瑰花做了一番修剪，我也跟著照做。之後新芽與花苞開始冒出，但卻很吝嗇地只開了一會兒，又停止生長。我心想可能是土需要營養，於是我將牛糞混進土中，在翻搗之餘，發現土裡夾雜了許多根系在玫瑰根旁，我一一將它們刨出，然後澆夠水與肥料。

皇天不父有心人，紫色的「冷美人」帶著清晨的露水高傲地綻放了，黃色的「粉佳人」婀娜多姿地展現少女的清純，中國紅的「卡羅拉」開得喜氣洋洋。

只是好景不常，這些貴婦只出來炫耀了一會兒，接著又哀怨著待在閨房不展笑顏，走過又一季的夏秋冬。當我再度翻開泥土查看時，那些可恨的根系，又牢牢纏著玫瑰花的根，我不禁敲敲額頭，抬頭一看，忽然間恍然大悟。唉！這不是問題所在嗎？隔壁鄰居家種的紫薇花樹和金銀花正迎著風笑得花枝燦爛。

於是我花了好大功夫將她們一一剷出，並將這些貴婦遷到前院。生長的規律又開始了，只是這次又有新的症狀產生：因著葉片及花苞先後遭炭疽、捲葉及白粉病的侵蝕，花兒開得彷彿像是被打入冷宮、花容失色的怨婦，毫無嬌態可言。

我趕緊上網查看如何處理這個問題，其中有一個網站，建議園主要在「種植前要施入充足的腐熟農家肥作為基肥，適當提高磷鉀肥的比例，增強植株的抗病能力。然後保證園內的衛生，注意排水，避免濕度過高。在發病前期時，要及時剪除病部與周圍的枯枝，一起帶出園內燒毀處理。」

這時我才了解，原來根本問題在於土質。我的前院是由草坪改建的花園，土質不佳，光加雞糞仍不夠滋養根系的需要，以至於玫瑰的根基孱弱，無法抵抗病菌的侵蝕。這回，我立定心志要按專家的建議將土質徹底改良。

再次經過鄰居家，眼看著乾巴巴的土地上的玫瑰花叢中，幾朵艷麗的玫瑰開得正盛，我告訴自己：別家的玫瑰就算是種在貧瘠的土裡也能長得好，因為他們是宮女級的；我家的玫瑰都是難伺候的貴妃等次，小的接旨清理香閣，以讓嬪妃安然養生，再現嬌容！