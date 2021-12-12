疫情一年多，世界慢下腳步，停工、停學，甚至停頓了運轉。散居在兩國三城的我、先生和兒子團聚在加州 ，開始前胸貼後背的親密生活。

我心中暗喜，這些年因為工作和學習，我們聚少離多，靠視頻聯繫。距離產生美，但分離總是美中不足，這回卻意外成全。一家人同桌吃飯、回房睡覺，相約客廳看電影、後院遛狗、室內健身 ，在一起看得見、聽得到，還有奢華的擁抱。雖然病毒襲人，但怨念之外反而有些感恩。

很快，群居的缺點也暴露出來，彼此生活習慣不同，需要協調妥協，不像一個人那般自由自在。我喜早起，五六點就起來練瑜伽、做早餐，早餐講究營養搭配，碳水、蛋白、纖維，一個都不能少；先生喜歡熬夜，晚睡晚起，早餐馬虎甚至省略，對著一桌豐盛不拍手叫好，反而皺起眉頭，說這清淡飲食不過是飽腹的飼料，遠不及湘菜的辛辣入胃。兒子則健身減重，吃得很節制，不碰碳水米麵，我總覺得他還能長高，先生也擔心他的健康，免不了因為吃多吃少而有大小矛盾。當然總是以我和先生輸了告終，心疼之餘還氣得肝疼。

我愛乾淨整齊，兒子卻秉承「房間亂的人更有創造力」的懶人藉口，被子亂成一團，作業紙到處亂飛，電腦配件塞在枕頭下面。每次敲門進屋，我小心問他需不需要幫忙整理，卻得到「不用」的客氣。老母親強迫症上身，只好趁他不在房間，見縫插針擼平床單，反而遭遇兒子的抗議。

時間久了，彼此都有願望，希望學校早點開學、公司早點開工，好出去透氣，恢復自由身分。

終於等來了，先生要回國照顧生意，兒子要返校開學，我也開工重返校園。分別倒計時的那段時間，我心中又暗自歡喜，哎呀，快點走吧，你們走了，我的身分就從母親、妻子變回自己。我要好好學習，地板光溜溜、家裡整整齊齊，每天健康飲食，不碰油膩。我，為自己而過，為自己而活。

把先生兒子送到機場，一部分是真捨不得，一部分是真高興。先生哼哼，說，「妳巴不得我們早就走了！」我趕緊否認，卻忍不住流露出笑意。

很快，一個人生活的缺點也暴露出來。飯菜總是不香，房間總是太空 蕩，每天要記得上安防，真希望他們在面前晃來晃去讓我討厭。穿條連衣裙，以前總是先生幫著拉背後的拉鏈，現在只有靠自己，恨不得站在凳子上，讓手搆著後背。兒子的房間可以自由出入、隨意打掃，卻沒有他的體味和氣息。以前他和同學聊到興奮處，聲音就很大，全屋都是他的嘶吼，現在真想能衝上樓去，讓他小聲一點。

我立下的誓言，一個也沒實現。被子蔫蔫的，地板也不想打掃，似乎一個人在舞台，缺少觀眾，也少了願望去表現。做個他倆愛吃的鹽焗雞，以前三人一頓風捲殘雲，現在一人三頓也吃不完，只好扔進垃圾桶。雖然繼續視頻，但各有時差，有人很睏有人剛醒，總覺得頻道不同，不太盡興。

先生問我獨居生活如何？我最開始嘴硬，直說不錯，後來終於放棄防守，催他們訂回程機票。我要給先生做油膩的湘菜，隨兒子的房間亂成狗窩，彼此自在，但享受這甜蜜的負擔。