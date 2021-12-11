「今年咱家的絲瓜可是大豐收了！」我下班剛進門，內子就過來喜孜孜地對我這樣說。我隨即看到，廚房的桌上擺著三個一尺多長的絲瓜，個個翠綠修長，小女拿著手機 正在給絲瓜們錄像，準備給遠在北京 的姥姥姥爺發過去看看。內子繼續興奮地說，這三個絲瓜是剛在後院摘的，它們長得不高，她觸手可及，不過，前院的柊樹上有幾個絲瓜長得很高，就需要我去摘了。

前年的春天，內子和我在後院種了五、六棵果樹，有桔子、橙子還有柚子。它們長得很好，在去年的秋季就紛紛開花結果，讓我們吃到了黃橙橙的果實。我們本來盼著它們能在今年秋天繼續結果，但孰料天不遂人願，二月份來了一次幾十年一遇的寒流，把這些果樹悉數凍死。

前院的柊樹是前任房主留下的，早就根深葉茂，高達丈許，但也未能熬過寒流的侵襲。看著往日青翠的葉子被凍得枯黃，逐次飄落，我們心疼之餘，企盼它們能隨著暖流的到來起死回生。

轉眼間，到了種植蔬菜的時節，我們在菜園的一個畦內種了幾棵絲瓜，尚餘下許多種子，內子靈機一動，就在明顯不能復活的兩棵果樹和那棵柊樹下撒了一些絲瓜種子，希望絲瓜長大後能攀附乾枯的枝幹結果，從而省去我們給絲瓜搭架的麻煩。

沒想到，內子的無心之舉直接促成了今年絲瓜的豐收：長在菜園內的絲瓜攀附著我們搭的架子，雖然枝繁葉茂，但總共只結了四、五個瓜，而且每個絲瓜長得並不大；反觀之，長在乾枯果樹和柊樹下的絲瓜不僅鬱鬱蔥蔥，而且碩果纍纍，最長的一個有半米多，它隱藏在蓬鬆碧綠的葉蔓間，未能被我們及時發現，等到發現時它已近成熟，我們便不再採摘，預備將其留種。

在陽光明媚的周六上午，我搬出梯子，在內子和小女的協同下準備摘柊樹上結的絲瓜。

只見大大小小足有十幾個絲瓜在微風中搖曳，它們有的附著在比較低的枝幹，我站著伸手就可以輕鬆地用剪刀剪下；有的攀附的枝幹高，我就要登梯子才能剪下；有一兩個絲瓜爬到了樹幹的頂端，我即使登上梯子也依然遙不可及，我只好舉起桿長近丈的鋸齒刀，多耗些氣力將絲瓜上方的蔓鋸斷，絲瓜就自由落體，饒是有地上的枯葉和綠草緩衝，它也被摔破了一角。

令我沒有想到的是，我們摘絲瓜的情形被斜對面的鄰居看個正著。我們早就知道，那裡住的是一對老年白人夫婦，但多年從未往來。在隨後的周一，那老太太敲開了我家的門，內子有些詫異，但還是禮貌地和她聊起了天。老人有一子一女，都已成家立業，兒子在波士頓 做建築設計，女兒在西雅圖當家庭醫生，他們都給老人添了第三代。老人的話語間透著對兒女的自豪之情。

接著她話鋒一轉，問內子柊樹上開黃花的是什麽植物？說看到我們曾摘過長長的像黃瓜的東西，內子便給她介紹了絲瓜如何生長，看老人頗感興趣，臨了送給她一根長絲瓜，告訴她回去怎麼食用。老人非常高興地拿著絲瓜離開了。

回想今年種絲瓜、摘絲瓜的過往，內子和我不禁感慨，起先對長在菜園內的絲瓜冀望不小，但最終收穫寥寥，本來沒抱多大期望、在枯樹下的種子卻異軍突起，讓我們驚喜連連，正是有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭。而且豐收的絲瓜除了滿足自家食用外，還成了聯絡熟人鄰里間的無聲使者。有道是，一分耕耘，兩分收穫，獨樂樂不如眾樂樂。