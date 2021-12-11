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我的第一件羽絨背心

由韁

羽絨背心不知流行多久了，我卻從來沒有穿過。看別人穿，就是身材緊致一點，俐落一些，可是我總是覺得，我有不少皮毛背心，雖然不如羽絨背心暖和，但是如果需要的話，我可以穿羽絨大衣啊！我還有各種外套和大衣，有的買來之後吊在衣櫥裡只穿過一兩次就不穿了，不是不合適，而是太多了，穿不完。所以，還需要穿羽絨背心嗎？披一個馬甲顯擺，腋下空空蕩蕩的，沒有什麼實際作用。

但隨著年紀越來越大，身上衣服的重量感覺越來越明顯。以前凡是衣服，只要能暖和身體，衣服的輕重感覺不出來。現在只要稍微重一點的衣服，穿在身上就覺得有壓力、不舒服，但是我還是沒有把買羽絨背心放在心上。

直到最近天氣冷了，在家裡雖然開著空調，還是要多穿一點衣服，穿羊毛背心太冷，穿長袖保暖毛衣太熱又太重。老伴建議我買一件羽絨背心來穿，輕便又暖和，我才覺得有點道理，那就買吧。

我不喜歡從網路購買，因為Costco就有。可是我到Costco之後，看到的羽絨背心都是XL以上超大號的，沒有適合我的L號。一時買不到羽絨背心，也無所謂，現在還是疫情期間，很少出門，家裡一大堆衣服穿不完，本來這幾年就是只出不進，幹嘛一定又要多一件添堵啊？

有一次親友聚會，我無意中說買不到羽絨背心的事，一位親友馬上送我一件，是Costco買的。她在Costco買衣服，如果是喜歡的，都會買兩件，於是送我一件。

披上這個馬甲，果然不錯。

一件羽絨背心，男女老少皆宜，可以外穿，可以內搭。冬天已經到來，天氣越來越冷，我們可以用它來搭配毛衣、衛衣，或者西裝、夾克，溫暖而親切，有幾分帥氣，還有幾分萌感。

年紀大了，什麼都要輕鬆一些過日子，衣服也是這樣，要穿最輕鬆的衣服，那些重的衣服遲早要淘汰，最想買的就是羽毛的背心和外套。

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