前些日子讀到住在美國中部內布拉斯加州 劉先生發表一篇「龍眼故鄉情」，描述對於故鄉水果龍眼思念之情，在他住家所在地的超市內花大錢也買不到合乎故鄉味道的龍眼，也許是氣候關係無法種龍眼（也稱桂圓）。算我運氣好，在洛杉磯 好像沒費多大力氣，就能種植出甜美的龍眼果實來，外州鄉親一定很羨慕。

二十年前，偶然的機會買到一塊一畝的山坡地，房屋蓋好後，空地還剩很多，正好可以種一些故鄉的果樹，回味兒童時代少許味道。拜早期遷居來美國同胞的勤奮努力，開創園藝中心，經過多年的研究發展，將台灣各式水果移植到洛杉磯這個乾燥又缺水的地區活下來。雖然我要花大本錢買桂圓、柿子、水梨、木瓜、蓮霧、芭樂等果樹，但還是很值得的。

由於山坡地土質為堅硬的黏土，每一棵樹都要花一小時挖一個洞，改換營養土及堆肥，安裝供水系統，才能讓果樹安居，至於它是否樂業，就要看老天的臉色了。

俗稱桃三杏四梨五年，棗樹當年就還錢，但桂圓樹據說要十年才會結實纍纍。我在前院先種了一棵桂圓，好幾年沒消息，我盼果心急，向另一家苗圃再買一棵，現在兩棵樹一同結果，今年特別豐收，果子已垂到附近地面。我究竟不是種水果的專業，每一枝稀稀落落只有兩、三個果實，請教園藝達人告訴我，必須將樹枝多剪除一些，才能多生出一些果實。

吃桂圓最快速的方法，是以左右兩手的大拇指及食指同時抓住果蒂的左右，四個指頭同時用力一擠，果皮就會在中央裂開。當年在台灣吃桂圓時，偶爾可見一條半透明的果蟲蠕動，雖說吃進去也無害，但還是有點噁心。洛杉磯天氣乾燥，我從不噴灑農藥，從不見有任何蟲，也許是兩地空氣中潮濕程度不同吧！

每年桂圓在十月初成熟，看到果實由青綠轉淡咖啡 色，就準備採下。兩老圍著樹打轉，向陽方向的果實先成熟，剪下後先吃呈黃褐色果子，放在室溫不能超過三天，不然果肉變軟吃起來就不對勁。等到我們兩人吃過癮後，開始分享給附近的親朋好友，外州親友則利用三日可到達的郵寄方式寄去。再有多餘的桂圓，我們會將果實一粒粒在蒂部剪開，在最大號鋁盤中攤平，用攝氏一百二十度的低溫，烤三、四天，成為帶殼桂圓乾，可長期保存，是最佳的待客珍品。

洛杉磯今年九月下了一次大雨，這是非常稀罕的事，聽好友韓女士稱，下雨後會使得成熟的果實發霉，當然我們不會讓美味受難，故今年的桂圓乾製作得特別多。