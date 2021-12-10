入秋以來，溫哥華雨下不停，十一月期間氣象局更發布數次大雨警告。新聞報導在英國舉行的聯合國氣候變化會議，有將近兩百個國家代表參加，達成減煤減碳的重要協定。氣候變化對普羅大眾的影響殷鑑不遠，今年夏季溫哥華的幾波熱浪 ，讓我見識到地球暖化的效應。

六月的大溫哥華地區，氣溫通常在攝氏二十幾度左右。今年六月下旬一個周末反常地出現熱蓋現象（Heat Dome），開始時，氣溫衝到三十幾度，幾天內飆到四十二度，簡直破表。

以往夏季偶爾會熱到二十七、八度，一兩天後就降溫了，所以很多民眾家裡沒有冷氣機，我們也不例外。可是這回不一樣，氣溫節節上升不說，熱浪持續四、五天之久。空氣彷彿停止流動了，一點風都沒有。家裡三台電扇全開，感覺吹出來的是焚風，晚上氣溫則徘徊在三十度左右，大汗淋漓下，難以入睡。

熱蓋期的第二天，到商店買冷氣機，不出所料，市面上冷氣機早已售罄，連電扇也被搶購，商品架上空無一物。購物商場有冷氣空調，猶如沙漠中的綠洲，令我樂不思蜀，流連忘返！

窮則變，變則通，困境下常能激發出創造力。兩個女兒告訴我，把浴巾用冷水打濕披在肩上，很涼爽。我一試，果然有驅熱降溫的效果。之後只要毛巾變溫熱了，就用冷水沾濕，披回身上，再加上吃冰西瓜，就這樣熬過了熱蓋罩頂的日子。

那幾天從社群網站看到同事、朋友避暑的方法，有人移至住家的一樓或地下室，有人跑去電影院 ，有人到社區活動中心納涼，亦有人索性到附近旅館 住上幾天，造成大溫哥華地區很多旅館都客滿。

七月中，我們幸運網購到一台移動式冷氣機。去商店取貨時，店員說到貨的冷氣機，一眨眼兒功夫就被訂購一空。有了冷氣機，我們嚴陣以待下一波熱浪，果不其然，至八月中旬期間，熱浪又造訪了兩三次，氣溫達到三十七、八度。我們啟動冷氣機，好整以暇地遠距上班、看書或看電視。

以往從新聞看到世界某地方發生洪災、旱災或熱浪高溫，覺得氣候變化離我很遙遠。殊不知，大自然變臉生氣時可是一視同仁，連位在北美洲之北、被列為世界上最適合居住城市前幾名的溫哥華都無法倖免。環保救地球已不是政府或環保團體的事，我們每一個人都有責任。現在我更用心地將垃圾分類丟棄，也認真考慮買下一輛車時，改成電動車吧。