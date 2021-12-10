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後院裡的博奕

顧華

我妻年輕時候知青下鄉務農三年多，大學學的是生物專業，一輩子對動物和植物有興趣。四年前退休後，有了充裕的時間和精力，在後院種植了各種各樣的果樹、花草和蔬菜

首先在房沿下掛了一個餵鳥的食器，每天加鳥食，添水，享受鳥語花香。可是沒有幾天就發現，鳥兒知道我們後院有吃有喝，大概把親戚朋友都叫來了，地上到處都是鳥糞，連烏鴉都來了，黑乎乎地呱呱鳴叫，讓人聽著很不舒服。從風水上來講，烏鴉叫會帶來厄運，於是趕快把餵鳥器摘下來了。

第一年我妻種的番茄、黃瓜長勢良好。一天她拿給我幾個被小動物咬了的番茄給我看，不知道是什麼動物咬的。從後院的攝像頭發現是個小松鼠，而且牠每天一早準時在牆頭出現。妻從網上買了逮小松鼠的盒子，裡邊放了麵包做誘餌，放在番茄附近，還真的抓到那隻小松鼠，並開車到五英里外的山腳下把牠放生了。第二天早晨起來一看，牆頭上出現了兩隻小松鼠，可能是來尋親的吧，也可能是來報仇的。院子裡的攝像頭記錄各種各樣的小動物來享受我妻的勞動成果，有鳥類、老鼠、野兔、狸、松鼠和鼴鼠等等。

我妻還種了青江菜，間苗的部分足夠炒一盤菜了。隔幾天到後院一看，青江菜的綠葉部分全都讓野兔吃光了，十分心疼。她一氣之下，去了韓國超市買了一大包辣椒粉，在青江菜周圍撒了一圈。在給菜澆水的時候，忽然想起這些辣椒粉滲進土壤裡，青江菜會不會變成辣味的了？

平時在家裡休息的時候，我和太太看報紙或者看電腦，我妻常常一下站起來就去了後院，一幹就是幾個小時。原來她看到YouTube裡面介紹一些種菜和果樹的方法或竅門，馬上就要付諸行動。

有幾次她在後院收集了不少被小動物咬了幾口的番茄、李子、黃瓜、棗，看到自己的勞動成果就這樣付諸東流，很不情願，下決心要保留剩下的果實。網上查到可以買土狼的尿來驅除小動物，再一想，那不就把別的土狼招到我家來了嗎？那我們家的狗狗該倒霉了。於是她想到了平時做飯用的白胡椒粉，在網上買了好幾磅，撒在果樹附近和蔬果的周圍。這一招果然奏效，小動物們不再來了，她的蔬果保住了，只是每當颳風的時候，經常聽到鄰居打噴嚏。

我妻很少讓我去幫忙，只是有時需要去Home Depot買土、有機肥、雞糞等比較重的大包時才叫我一起去。每到收穫季節，她把後院採摘的一盆盆的李子、番茄、柿子、石榴、棗給我看，心裡十分開心，辛勤的勞動終於有了結果，我們一起分享收穫的喜悅。這些有機食物比超市買的好吃多了，李子甜美多汁，番茄酸甜可口，石榴榨汁更是好喝。

每年夏天在李子、大棗、甜杏開始結果的時候，我妻都要買很多塑料網，罩在樹上，秋天則罩在石榴、柿子樹上。只有檸檬樹不用管，大概小動物也不喜歡檸檬的酸味兒吧。

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