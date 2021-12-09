那個星期六下午，先生試圖打電話給住在西班牙的婆婆，婆婆沒有接，算算時間，已經是西班牙的晚上九點了，先生開始有點擔心。我說，試打卡門的手機吧！這個時候他們應該在一起。果然，婆婆和卡門還有卡門的兒子們正在餐廳慶祝卡門七十六歲生日。

很早就退休的公公婆婆，長年住在西班牙東南海岸一個小鎮，每天有豔陽高照、海水為伴，生活過得簡單愜意。雖然公婆早年移遷比利時，在那立業並養大了四個孩子，西班牙的家卻成了大家每年暑假的相聚點，尤其是當下一代接續到來後，陽光、花園、海水和孫兒們，似乎是最完美的組合。

卡門是幾年前經朋友介紹，到公婆家幫忙整理清潔的阿姨，一星期來幫忙一次，好讓近八十歲的婆婆可以不要再操勞家務。小婆婆八歲的卡門活力十足，一點都不顯老，每次來「上工」時，都把自己打扮得光鮮亮麗，上過捲子的頭髮，仔細打點的粉妝，加上洋裝高跟鞋，初識卡門時，我們還以為她是鄰家來喝下午茶的阿姨。

卡門是個熱情洋溢道地的西班牙人，年輕時嫁給了一個法國建築商，新婚的那兩年隨著夫婿在南法住了一陣子，學會說有濃濃南法鄉音的法文。後來聽說她成長的小鎮，當時因天時地利的關係房地產大漲，就決定和夫婿舉家搬回西班牙，做起翻修房子的生意，過了好幾年忙碌卻優裕的生活。直到有一天她先生在車禍 中不幸離世，卡門的人生才有了一百八十度的大轉變。

為了撫養三個稚兒，卡門開始兼差工作。她樂天的性格是她最大的財富，她不計較工資多寡，大小工作都做，也因此人緣極好，直到現在，走在街上總有人跟她打招呼，彷彿全鎮的人都認識她。

卡門閒不下來，孩子們都拉拔大後，還是繼續打工。卡門活在當下，每周六必逛那一星期才一次的市集，看到喜歡的洋裝涼鞋必買，自己賺的錢自己花，何樂不為？她每星期日下午必與朋友喝咖啡、打橋牌，用腦又社交，何來煩惱？

六年前公公突然心肌梗塞過世，我們都擔心喪偶後的婆婆會走不出寂寞憂傷，沒有想到卡門就像是婆婆失散多年的妹妹般，不著痕跡地帶著婆婆在日常生活中重新尋找新的樂趣。於是，一輩子守在公公身邊照顧他生活起居的婆婆，跟著卡門做了好多人生的「第一次」，第一次跟著一群不認識的歐巴桑歐吉桑，坐巴士到鄰近的小鎮一日遊；第一次和卡門的朋友們坐在海灘看日落吃晚餐；第一次在月光下隨音樂起舞……。

這樣的美好時光，讓我們都相信婆婆找到了她晚年的生活模式。但好景不長，二○二○年新冠疫情 席捲全世界，各國紛紛封城封境，經多方考量，先生和他的兄姊們決定把婆婆帶回比利時，卡門和婆婆只好不捨地分開。

一開始她們還藉視訊通話，但卡門耳背，婆婆法文不好，兩老比手畫腳雞同鴨講越講越沒趣。全面隔離加上比利時多雨的天氣，在每星期和婆婆的視訊中，我們看到她的笑容隨著禁隔時間的延長，逐漸減少了，取而代之的是唉聲嘆氣和愁眉苦臉。我們開始擔心，這波疫情要威脅多少人的生命？要襲擊多少人的心靈健康？

今年初疫苗 終於帶來了轉機，四月婆婆接種了疫苗，六月中西班牙全境開放，八月婆婆終於回到她鍾愛的陽光小鎮和卡門相聚。在最近一次的視訊中，看到婆婆和卡門像在扮家家酒一樣幫彼此上髮捲，婆婆還興奮地跟我們說，過兩天他們要坐船去鄰近的小島一日遊。

老來有伴是多麼的重要啊！有另一半的陪伴是幸運，有子女孫兒的陪伴是幸福，而有相知的陪伴就是緣分了。多年以前，誰會想到卡門會成為婆婆老來的陪伴？但願這難得的姐妹情緣，陪伴她們度過許多美好的日出和日落。