我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

雙腳丈量度假村

金慶松

十月中去維吉尼亞州的馬森納藤(Massanutten)度假村小住數日。某一天去挑戰村內的山脊步道，由住處開車一路上山，五分鐘就到了步道起點，十一點整，親友四人開始健行。

此步道長僅二點二五哩，卻是沿著山陵線的走道，由一座山頭到另一座山頭，不時上坡下坡。更大的挑戰是大小岩石無數，不時要在石間攀爬，多數區域並無「走道」，叢林荒野中，依藍色指標指引。我自比為山羊，擅長在岩石間跳躍跑步，尚有餘力在艱難路段牽扶老弱婦孺，或幫忙拿些背包。

小妹才突然提到，下午四點她有個家教，得在四點前趕回住處上網授課。此一「時限」，讓我們的健行在原路返回，或走到盡頭下山、再沿度假村內的道路走回之間猶豫未決。

行行復行行，猶豫再猶豫。四人中唯一走過此步道的大姊說，山脊步道的盡頭是冬天時的滑雪道，在沒有雪的滑雪道上從嶺端走下山、滑下坡，很可能是一生中僅有的經驗。最後決定，走到底後沿道路走回。走在山脊線上，左右逢低谷，居高望遠，一覽眾山小。葉色微化，群山遍綠中點綴著紅色橙色黃色。藍天白雲與燦爛陽光，伴我健步；山風吹拂與落葉繽紛，洗我俗塵；亂石堆放與陡坡窄徑，勞我筋骨。我們調整步調，安步當車，累了就停，隨時補充水分、攝取零嘴，隨眼望去，就是開闊美景，令人心曠神怡。

沿途也遇到不少健行者，多數是結伴而來，也有一女獨行。樂山之人皆仁者，皆能談笑交流、互相鼓舞意志，或提醒留意黑熊，這山區是黑熊的家，牠們常出沒。

終於到了盡頭，那沒有雪的多條滑雪道，視野更加遼闊，還能看到我們剛走過的山形山勢，齒似的群峯並列，蜿蜒奇美颯爽。這滑雪道有多長多高？滑雪纜車可要搭兩段，才能登上山頂呀。

沿著或陡或緩的土石坡、雜草坡一路下山，也不容易，膝蓋受壓大，尤其腳趾的衝擊力更大，但側著走、或倒著走下山，壓力卻可消除大半。小妹趕著四點的網課，球鞋雖已穿破，仍一人勇猛向前。

在時間的壓力下，雖然已經下了山，我們仍像是「急行軍」般趕路，終於分兩批抵達住處，小妹準時開啟她的網課，另三人四點一刻抵達，圓滿達成任務。健行五小時，腳痠力竭，還有輕微擦刮傷、蚊蟲咬等，累個半死。但我們的車怎麼辦？大姊說，一定得在天黑之前取回車才安全。此一重責大任，眾人目光瞄向「年輕力壯」的我。在住處補充所需、泡個熱澡、恢復些體能之後，五點一刻我獨自出發取車。

一路上坡，體能雖恢復了不少，腳痠依舊，趾痛猶在，一步一上坡，一行一尋思，要走幾分鐘才會到達呢？這山中有Uber可叫？可以搭便車嗎？天黑之前可以趕到吧？碰到黑熊怎麼辦？邊走邊疑惑，雙腿仍沉重，一步一挑戰。

五分鐘的車程，我花了三十分鐘終於抵達步道的起點。天還亮著呢，由起點又回到了起點，我用雙腳丈量了度假村的山脊與道路，也是一項小成就。開著車一路彎曲下坡，三分鐘回到住處。有車也真好。

步道 滑雪 維吉尼亞州

上一則

2021富比世全球百大權勢女性 貝佐斯前妻史考特排第一

下一則

機器人能幫我們什麼？

延伸閱讀

公投激辯 蔡英文：不走回頭路 潘忠政：「騙」成綠價值

公投激辯 蔡英文：不走回頭路 潘忠政：「騙」成綠價值
為貧困募款 華美銀行贊助聯合慈善健行

為貧困募款 華美銀行贊助聯合慈善健行
Pechanga獲選 除賭城外美西最佳博彩娛樂場所

Pechanga獲選 除賭城外美西最佳博彩娛樂場所
金神連續4年獲封「最佳賭場酒店」

金神連續4年獲封「最佳賭場酒店」

熱門新聞

日常生活中隨處可見的QR碼，是由日本工程師原昌宏所發明。（美聯社）

「二維碼之父」原昌宏談發明歷程：最初只用來做這件事

2021-12-07 16:35

與丈夫吵架後

2021-12-02 02:01
「說不完的白先勇」特展展出白先勇在文學、歷史，乃至於推動崑曲復興等相關主題的手稿與珍貴照片。（記者林伯東／攝影）

「台北人」中的尹雪艷是誰？ 「說不完的白先勇」揭密

2021-12-06 22:23

買機票，真麻煩

2021-12-02 02:00
吳孟芸／圖

女流浪者

2021-12-06 02:02

和白人相處的感受

2021-12-04 02:00

超人氣

更多 >
71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命
渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現
輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒

輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒
白朗峰山友8年前撿到珠寶 近日獲准分一半 抱走16.9萬

白朗峰山友8年前撿到珠寶 近日獲准分一半 抱走16.9萬