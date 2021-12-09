十月中去維吉尼亞州 的馬森納藤(Massanutten)度假村小住數日。某一天去挑戰村內的山脊步道 ，由住處開車一路上山，五分鐘就到了步道起點，十一點整，親友四人開始健行。

此步道長僅二點二五哩，卻是沿著山陵線的走道，由一座山頭到另一座山頭，不時上坡下坡。更大的挑戰是大小岩石無數，不時要在石間攀爬，多數區域並無「走道」，叢林荒野中，依藍色指標指引。我自比為山羊，擅長在岩石間跳躍跑步，尚有餘力在艱難路段牽扶老弱婦孺，或幫忙拿些背包。

小妹才突然提到，下午四點她有個家教，得在四點前趕回住處上網授課。此一「時限」，讓我們的健行在原路返回，或走到盡頭下山、再沿度假村內的道路走回之間猶豫未決。

行行復行行，猶豫再猶豫。四人中唯一走過此步道的大姊說，山脊步道的盡頭是冬天時的滑雪 道，在沒有雪的滑雪道上從嶺端走下山、滑下坡，很可能是一生中僅有的經驗。最後決定，走到底後沿道路走回。走在山脊線上，左右逢低谷，居高望遠，一覽眾山小。葉色微化，群山遍綠中點綴著紅色橙色黃色。藍天白雲與燦爛陽光，伴我健步；山風吹拂與落葉繽紛，洗我俗塵；亂石堆放與陡坡窄徑，勞我筋骨。我們調整步調，安步當車，累了就停，隨時補充水分、攝取零嘴，隨眼望去，就是開闊美景，令人心曠神怡。

沿途也遇到不少健行者，多數是結伴而來，也有一女獨行。樂山之人皆仁者，皆能談笑交流、互相鼓舞意志，或提醒留意黑熊，這山區是黑熊的家，牠們常出沒。

終於到了盡頭，那沒有雪的多條滑雪道，視野更加遼闊，還能看到我們剛走過的山形山勢，齒似的群峯並列，蜿蜒奇美颯爽。這滑雪道有多長多高？滑雪纜車可要搭兩段，才能登上山頂呀。

沿著或陡或緩的土石坡、雜草坡一路下山，也不容易，膝蓋受壓大，尤其腳趾的衝擊力更大，但側著走、或倒著走下山，壓力卻可消除大半。小妹趕著四點的網課，球鞋雖已穿破，仍一人勇猛向前。

在時間的壓力下，雖然已經下了山，我們仍像是「急行軍」般趕路，終於分兩批抵達住處，小妹準時開啟她的網課，另三人四點一刻抵達，圓滿達成任務。健行五小時，腳痠力竭，還有輕微擦刮傷、蚊蟲咬等，累個半死。但我們的車怎麼辦？大姊說，一定得在天黑之前取回車才安全。此一重責大任，眾人目光瞄向「年輕力壯」的我。在住處補充所需、泡個熱澡、恢復些體能之後，五點一刻我獨自出發取車。

一路上坡，體能雖恢復了不少，腳痠依舊，趾痛猶在，一步一上坡，一行一尋思，要走幾分鐘才會到達呢？這山中有Uber可叫？可以搭便車嗎？天黑之前可以趕到吧？碰到黑熊怎麼辦？邊走邊疑惑，雙腿仍沉重，一步一挑戰。

五分鐘的車程，我花了三十分鐘終於抵達步道的起點。天還亮著呢，由起點又回到了起點，我用雙腳丈量了度假村的山脊與道路，也是一項小成就。開著車一路彎曲下坡，三分鐘回到住處。有車也真好。