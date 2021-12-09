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阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

漁夫帽

陳蘊華

我一年三季春夏秋都戴著這頂帽子，它淺淺的草綠色，硬挺的卡其布質地，一圈窄邊帽簷，正面繡著這樣的字眼：NYU STERN。這是兒子母校的名字：紐約大學STERN商學院，顯然是當年兒子在校時得到的。我戴著戴著就喜歡上了，不再還給兒子。

我喜歡它的實用又隨意，它既可擋風，也可遮雨，還能避日曬。我喜歡它不顯眼，不講究。出門不用時隨手塞進背包，不怕壓皺；髒了用水洗一洗，不擔心褪色。人稱這種帽子為漁夫帽，我沒有當過漁夫，這輩子也來不及改行了，所以改叫「愚婦帽」較適合我，一個日漸愚鈍的婦人戴的帽子。

我只要出門就會戴上這頂漁夫帽，不覺中已戴了十幾年了，帽子邊緣都磨得起了毛，開始破損，我不在意，反倒更鍾愛它。看我對這頂舊帽子愛不釋手，兒子在網上一番搜尋，覓得一種顏色、樣式、質地都類似的帽子，買了送給我，只是上面少了NYU STERN字樣。我把新帽子掛在衣櫃裡，繼續戴著破邊兒的舊帽子，招搖過市，真可謂「愚婦」。

對使用十幾年舊物的固執偏愛，映出的是我內心深處嚮往樸素簡單平實的生活。再有，頭上戴著兒子母校的名字到處走，哪怕只是幾個縮寫字母，好似時時離兒子很近，近在咫尺。

NYU 字母 紐約大學

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