很多年前，先生一位美國同事在教會義賣會買了一盆不知名植物，聽說該植物為老中所鍾愛，所以送給先生，先生一見喜出望外，因為他一眼就認出它正是我們多年遍尋不著的「曇花」，正所謂「踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫」吧。

先生獲此至寶哪敢怠慢，小心翼翼把它供養在車庫。然而日復一日，年復一年，小盆換中盆，中盆換大盆，曇花卻只長個不開花。期間，先生用葉培育多盆分送給親朋好友，沒多久大家紛紛報喜，曇花開花了！唯獨我們的依然沒動靜。

朋友替我們解惑，說很可能是車庫陽光不足之故。聽朋友建議，我們把曇花移至室外陰涼處，不出半年，花苞果不其然如雨後春筍般冒出。先生受到激勵，又用莖葉繁衍多株，而今院中十多棵曇花花開不斷，繁花盛開時甚是驚艷，尤其在疫情 期間，頗有療癒作用。

相較於曇花，和它同屬仙人掌科、且花型相似的火龍果，則是我們在無心插柳下的意外收穫。

那是十多年前我們搬到新居，隔壁鄰居送來兩盆盆栽，告訴我們它們是「火龍果樹」。

老實說，孤陋寡聞的我之前還真沒見過那種狀似仙人掌的植物。我把盆栽放在後院，沒多久它們「橫生枝節」地長成一片。當時我們家後院地鼠猖獗，我靈機一動，把多刺的火龍果沿著籬笆種，心想如此一來，既有果實可吃，又可防地鼠流竄，一舉兩得。

火龍果長得很快，但幾年下來，卻只長莖葉不開花，更別說結果。我上網查，發現火龍果在開花季要摘心催花，也就是剪掉長莖的頂端，我不懂學理，反正死馬當活馬醫，照樣畫葫蘆就對了。沒想到摘心兩星期後，小小的花苞果真陸續出現；兩個月後，艷紅狀似龍頭的火龍果結滿院。

曇花和火龍果都屬仙人掌科。兩者都是夜間開花，曇花花期短，通常晚上十一點後花才會開，凌晨一點就凋謝，故有「曇花一現」之說；火龍果花好一點，能從晚上十點開到翌日清晨七點。兩者花都如碗大，曇花比較嬌柔，火龍果則較壯碩。

今年新冠肺炎 依舊陰魂不散，愁雲慘霧籠罩大地，院中三不五時綻放的曇花和火龍果花猶如我們的解語花，在我們坐困愁城、閉關自守的歲月裡，不斷鼓舞我們，帶給我們歡樂和希望，彷彿告訴我們：「黑暗終將過去，黎明即將來臨」。