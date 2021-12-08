那是個再平凡不過的星期天，應該如往常一般，心情輕鬆地度過。哪知一場突如其來不是車禍 的車禍，沒收了我的好心情，讓美麗的星期天變成一場心驚膽顫的噩夢。

那天傍晚，我開車去華人超市 進行每周一次的例行採購，途中經過一處車輛稀少的路段，路兩邊都是獨門獨戶的民房，環境清幽。正在悠閒前行，忽然看到老遠有輛車搖搖晃晃地迎面駛來，看樣子這傢伙不是嗑藥，就是酒醉，我即刻提高警覺。

兩車交會時，他的車突然斜衝過來，我直覺地方向盤猛打右，「轟！」一聲，撞上安全島，車子跳起，瞬間又落回路面，右側開始震動，發出「轟隆！轟隆！」的怪聲。後視鏡一看，那闖禍的傢伙已經左搖右擺揚長而去。

他沒事，我慘了，想停下來查看損傷狀況，道路狹窄，無法暫停。提心吊膽繼續開，開了約半英里，路邊有個小商店，拐進去，停下車察看。果然，右前輪外側撞破一個大洞，輪胎氣已洩光，癟在車鼓上，難怪開起來劇烈搖晃。

這段路我熟，知道前面一英里處有個修車廠。心想，胎都沒氣了，剛才還能跑半英里，撐著點，再開一英里應該沒問題。當機立斷，打開緊急燈，抓緊方向盤，又「轟隆！轟隆！」地把車駛上路，不敢開快，平常三分鐘的路程，開了十多分鐘。到修車廠一看，完了！我真胡塗，忘了今天是星期天，修車廠不開。

怎麼辦呢？我心著急，想到後座下有個備胎，換上不就行了。跳下車找千斤頂，找來找去找不到。一個希望，接著是一個失望，但是還沒絕望。事已至此，急也沒用，先回駕駛座休息一下，壓壓驚再說。

幾分鐘後鎮靜下來。暗忖，我有三個選擇，第一，把車丟這裡，搭計程車回家，明天再來處裡，但這不是辦法，問題沒解決，只是推遲一天。第二，回家找千斤頂、活動扳手，回來把備胎換上，但找到找不到還是問題。最後的抉擇是，開回家吧！家附近有間認識的換輪胎店，容易處理。查看GPS，離家有約十英里，能不能開回去，心裡沒把握。

賭一把！剛才都開了一英里，十多英里路，開慢一點，最多半小時到家。開啟緊急燈，「轟隆！轟隆！」爛了的前輪發出刺耳噪音，我小心翼翼地開始了漫長的回家路。限速四十英里的路，我維持每小時十五英里的龜速，一路上，跟在後頭的車見緊急燈都紛紛繞道而行，最好笑的是，經過購物廣場附近，路邊一位婦人聽見噪音，轉頭盯著看，輪胎爛成那樣的車還在開，驚訝地張大了眼睛，我聳聳肩，尷尬地笑了笑，跟她打個招呼。

爛了前輪的車，行行復行行，好不容易開到家，事情還沒完。第二天早上，我又鼓起勇氣，「轟隆！轟隆！」地把車開了兩個路口，十多分鐘，花了一百二十元，輪胎店換了一個新輪胎。付完錢，老闆幽默地說：「開店十多年，這是我看過開得最爛的輪胎，這爛輪胎我得留著，當紀念！」

美麗的星期天，遇到一個神經病的傢伙，撞壞車子輪胎不說，擔心受怕地過了一個下午，還有換輪胎，損失一百多元。往好的方面想，車禍大多死傷慘重，我卻毫髮無損，真是幸運。至於經濟損失，我一向認為錢能解決的都是小事，破財消災，別放在心上，我安慰自己。