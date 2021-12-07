人生聚散無常，來去匆匆，塵緣如夢，幾番起浮，都成煙雨，隨風飄散。多年的好友，因人生的角色不同、生活重心的改變，隨著環境和距離的變化而被迫沖散。

高中時期，阿玉、秀子、文燕，我們坐在一起，她們少女情懷總是詩，偏愛瓊瑤的文藝小說 ；我個性古板、內向，卻喜歡武俠小說。個性上的差異，並不影響我們的友誼。

畢業後各奔前程，但一直保持聯繫，我們常抽空相聚，分享生活點滴。阿玉喜歡旅遊，常秀一些各地的風景照片；秀子喜歡甜食，常做一些糕餅請我們品嘗；文燕巧編織，送我們圍巾和帽子；而我家的山東水餃是她們的最愛。

秀子、文燕經家人安排，先後找到婆家，有了兒女，婚姻幸福和諧。阿玉和夫婿信哲當初為了工作和家人的問題一度分手，兩年後，經親友介紹「相親」再度相遇，他們認為這是緣分，命中註定應該在一起，決定攜手。

婚姻的事，人算不如天算，計畫趕不上變化。當年男友臨時決定到沙烏地阿拉伯工作兩年，臨行前希望先結婚，而雙方家長在某些細節方面，未能達成共識，婚事告吹，我沒有堅持，男友失望，出國後態度冷淡，漸行漸遠漸無書。

猶記當年和阿玉口頭約定「兒女親家」的戲言，現在阿玉結婚了，我依然形單影隻。阿玉婚後玩笑地說：「這不是催婚，但也不要誤了我兒女的婚事！」而我食言了。

空間和地域的差異，讓曾經親密無間的好友慢慢形同陌路。文燕帶著一兒一女夫唱婦隨去了加拿大；秀子帶著女兒，隨夫婿移民 日本；阿玉和先生育有兩個兒子，曾經在台中谷關溫泉的車站附近開了一家山產雜貨店。

物非、人非、事事非，避免觸景傷情，異鄉漂泊。如今髪蒼蒼視茫茫，疫情 肆虐，坐困愁城，緬懷過去，聊慰寂寥。往事已逝不可追，仰望星空，遙寄虔誠的祝福，願大家平安、健康。