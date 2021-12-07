大清早到了公司，利用空檔和在台灣的姊姊聯繫了一下，才知道大哥走了，姊姊這兩天就要專程下東部一趟，去參加大哥的公祭。這突如其來的消息，讓我的思緒一下子就拉回到六年前老爸去世的時候。

六年前的年初，正當大家忙著準備歡度春節前，一通來自台灣的電話告知我，父親在毫無徵兆的情況下，睡夢中溘然與世長辭。接下來的一周內，我匆匆交代了工作和家庭中的一些細節，搭上了返鄉的航機，趕在老爸頭七之時回到老家。在一連串的法事及儀式後，老爸終於趕在除夕前一天出殯安座，雖然時間十分急促，但一切都算是辦得很順利。

過完了年假，接下來還有一件棘手的事等著我去處理。因為老爸走得十分突然，從動產到不動產一堆填不完的文件，加上我對台灣的行政處理方式都不太清楚的情況下，返回美國的日期只好一再延後。正當我覺得差不多快處理好時，代表我們處理遺產分配的土地代書通知我，在申請全本戶口文件時，發現近六十年前，父親曾有過一段婚姻，還有一個兒子，也就是說我們有個素未謀面的大哥存在這世上。

這消息震驚了我們全家人，從老媽到我們幾個兄弟姊妹完全不知道有這件事。而且根據台灣的法律，這位大哥也是法定的遺產繼承人之一，所以必須要找到他。

我透過戶政系統查到了大哥目前的住址，在東部一個偏遠的小鄉村。我想了一上午要如何聯繫上他，後來嘗試撥打了當地派出所的電話，當我向接電話的警員告知事情的來龍去脈後，對方也覺得不可思議，但允諾幫我查找。

第二天，當我再聯繫上員警時，他表示已找到了大哥，而且給了我他的電話號碼。掛上電話，我想了一下，吐了一口氣，撥通了大哥的電話，對方的聲音十分平靜沉穩，我和他約好兩天後，我們下去他家拜訪他和阿姨。我馬上通知姊姊和弟弟安排行程，連老媽也想一起去見見這位從未謀面的大哥。

姊姊和弟弟第二天晚上也提前回到東部的老家過一夜。十多年來，我們幾個兄弟姊妹分散天南地北，已記不得上一次大家一起回老家是什麼時候的事了，沒想到竟然是在這種情況下，實現了這個十多年來都未能實現的事，這也算是個意外的收穫吧。

到了要去拜訪大哥的日子，大家起了個大早，搭上南下的列車。在一個半小時的車程中，我心中起伏不定，想像著待會的見面會是什麼樣的光景？這像極了八點檔的灑狗血劇情，但這一切都是真實的，且正發生在我們身上。

列車到達了一個偏遠的小站，我第一個走出站台，只見一位身材不高的中年人正微笑地看著我，這眼神和臉龐，簡直和老爸一個模子刻出來的，不用說，這就是我們素未謀面的大哥了。

我們一行人驅車到了大哥家，也算是一家人坐了下聊聊天，原來這麼多年來，老爸和大哥仍然一直還是有往來，只不過我們不知道罷了，大哥親切的態度也稍稍化解了我們內心中的不安與尷尬。

中午大哥熱情地款待我們到餐廳吃了午餐，下午也很順利地將遺產分配的事項談妥，並在文件上簽好字。在回家的車程中，我回想了一下今天發生的一切，我想老爸如果在天上有知，他也會希望看到我們能如此吧。

從六年前見過大哥一面之後，因為我常年居住在美國的關係，就沒有機會再見上一面了，反倒是姊姊一直和大哥都有保持著聯絡。或許在近六十年前那個民風保守的年代，離婚還是被大眾視為一件難以啟齒的事，這或許也是老爸刻意不想讓我們知道的原因吧。願這位只有一面之緣的大哥能一路好走，在另一個世界能與老爸再續父子之情。