自從加入了本州一家藝術協會，只要有參展活動，我都會積極響應。會員們把畫掛在指定的展覽廳，能賣出去當然好，賣不出去過幾個月抱回家，要不繼續加入下一輪展覽，讓作品從城東巡遊到城西，再去城南和城北亮相。難怪美國人把掛畫參展稱之為Rotation，字面的意思就是輪流交替，循環轉動。

我從沒指望能賣出作品，反正免費參展，又可與會友聚會，何樂而不為？因為掛畫，我開車東南西北四處跑，常與過去工作的地方相遇。二十年前在一家高科技公司上班，那棟樓居然成了希臘餐館；我在保險集團公司做過稅務和統計，集團公司的大樓還在，但是立在樓前的標誌牌子換了名字和顏色。

上個月，協會安排去一家心理諮詢機構的展覽廳，當我停下車，眼前的畫面似曾相識，隔著一棵枝繁葉茂的橡樹，我看見一棟灰頂紅牆、帶閣樓的老房子。我記得，稅務農忙季，我曾在裡面幹過兼職，我的辦公室在地下室，有一面滲水的石牆，牆上還長了青苔，晚上加班，奇怪的水滴聲讓我感到陰森恐怖。遠去的時光，世事滄桑多變，物非人也非，唯有珍惜現在的平安與歡喜。

一位華人朋友問我，你們參展的贊助是誰提供？我知道是協會提供。本地有自己的文藝計畫，有的來自政府，更多來自民間募捐，其目的就是扶持地方藝術。朋友曾在紐約搞過雕塑 ，他說紐約的機會和美元都很多，但是競爭極其慘烈。

當他聽說我們這裡的壁畫項目都是政府拿錢，藝術家自己報名，政府還出資建了藝術公園，歡迎藝術家去自由創作，他非常羨慕這樣的地方扶助政策；紐約太難，一些藝術家搞創作，在公共地段亂塗亂畫，被警察 抓了，不是坐牢就是罰款。

我說，沒辦法，紐約那麽大，全世界的藝術家都跑去尋夢了，能出頭的都是鳳毛麟角，絕對的人中之龍。小地方有小地方的好處，可以享受地方保護福利，但部分優秀者不會滿足於小地方的熱鬧和名譽，他們或許會去大城市闖蕩，實現最大的價值。

郡政府大樓華麗氣派，中庭光線明媚，四面都是落地玻璃窗，被布置成了藝術展覽廳。郡政府跟協會有合作計畫，畫展 一開就是半年。協會主席告訴我們，作品不能貼價格標籤，因為政府大樓裡不允許商品交易，但是標籤上可以留下電話，有興趣的買主還是能夠聯繫上。大樓展覽廳有規定，周一到周五對公務員和到政府辦事的人員開放，周末對公眾免費開放。

每次去政府展覽廳掛畫，先生和朋友會笑稱，這是用納稅人的錢。但是納稅人的錢用在明處，用在扶持南方文化藝術，沒有錯啊。我遠在國內的老父親倒是另一個角度看問題，他說你們用畫展為政府大樓免費裝修。