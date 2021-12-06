自從來美，我們一直租屋在親戚家，兒子兩年前結婚，媳婦也將從台灣來美，我們很希望有個屬於自己的家。去年正逢疫情來襲，銀行順著趨勢降低利率，激起了我們買房的意願。

為了買房，我們兩老每天很認真地搜尋有關出售房的訊息，連看了幾家都不盡理想。終於在百轉千迴下，看上了灣區 這棟兩層樓獨立屋，庭院布置優雅，在綠草如茵的兩旁種了兩棵高度一致的楓樹，數十棵盛開白色花朵的海芋和杜鵑花，令人看了賞心悅目。

由於這裡地勢較高，後院有個寬敞的景觀台，夏日裡可供家人乘涼，還可觀望每天千變萬化的美麗夕陽及五彩繽紛燈光的夜景。

進屋參觀，室內全新裝潢，設備齊全，採光通風良好，廚房衛浴都是目前最新穎的建材。樓上西南面有五扇大窗戶，面向港灣，遠眺一百八十度景觀，可見遠處兩個機場的飛機起降，停泊的貨櫃輪、市區高樓、地鐵 穿梭、高速公路車輛來往，居高臨下一覽無遺，猶如一幅美麗的圖畫，光欣賞這廣闊的視野就值回票價。

因此我們決定出價競標，很慶幸讓我們如願得標買下。來美和老公辛苦打拚了好幾年，終於有了自己的房子，今後不再寄人籬下，內心感到無比的欣慰。

如今我們已入住將近一年，兩人都已退休，每天清晨或黃昏時刻，總會漫步在住家附近高低起伏的坡道，在和煦的陽光下，清風徐徐，伴隨著舒適宜人的氣候，別有一番滋味。途中悠閒自在有說有笑，一面欣賞著家家戶戶美麗的庭院，轉個彎無形中，發現有個藝術感的步道，令我們驚喜。也常會碰到附近鄰居們善意的招呼，彼此有種親切的感覺，這也是生活中的一種樂趣。

雖然道路有坡度，卻很適合我們健身 ，還可提升心肺功能。我們經常遇到一位拄著拐杖的老伯伯獨自徒步上坡，讓我很欽佩，更激起了我下定決心，天天爬坡運動，雖然會有些喘，但從未中斷。想不到當我再次測試骨質，醫生說進步很多，讓我很欣喜，走路的確對身體好處多多。

平常除了上網、彈彈琴外，我們幾乎都在整理院子。老公將盆栽裡數十棵紅、白、黃、藍、粉紅的玫瑰花，移植栽種在草坪周圍，千姿百態的花朵，在微風中輕輕擺動，不時散發一股淡淡的清香味。幾棵枝繁葉茂的樹木，在嬌美豔麗的玫瑰花陪襯下，一時之間，為後院景觀增色不少，令人心曠神怡。之後老公負責修剪參差不齊的樹枝，我負責拔起冒出的雜草，要將庭院整理得清雅幽美，的確得付出辛勞，但我們卻樂在其中。

黃昏時，仰望天空，夕陽在天際鑲上金邊，落霞與孤雁齊飛，海天一色充滿了詩情畫意。灣區的夕陽可媲美台北的霓虹燈呢！

自從有了自己的家，日子過得踏實，輕鬆自在且愜意。幸福並非房子有多大，而是笑聲有多甜。希望兒子和媳婦滿意這個家，在此攜手共創美好的未來。