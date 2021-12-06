最近參加旅行團去土耳其旅遊，一團有二十多人，其中我和玲玲是華人，另外還有兩位看起來年紀三十多歲很友善的亞裔 女子。經過幾天相處，知道原來她們也是中國人。海外遇同胞，大家樂淘淘，成為談得來的好朋友。

這兩位年輕朋友名字是玫瑰和凱莉。她們駐顏有術，看起來才三十幾歲，事實上都是五十出頭的媽媽，早年她們來美國念研究所，拿到碩士學位後，就和同是大陸來的同學結婚了。婚後夫妻都有工作，但是孩子相繼出生，她們辭去工作，縮衣節食，自己帶孩子；雖然家庭的經濟情況並不充裕，但是精神生活是滿足快樂的。

玫瑰和凱莉的孩子們正巧是同班同學，她們的背景相似，性格也很相像，多年來她們成了好朋友。最近幾年，孩子們都去讀大學了，她們的先生還沒有退休 ，因此兩人開始結伴去旅行。

在旅途中，凱莉知道我的婚姻故事。有一天她問我，在結婚以前，我只有先生一個男朋友，婚後是否曾經想過應該和更多人交往？我告訴她，在我年輕的時代，男女之間的交往還沒有那麼開放。先生和我是有緣分的同學，認識之後認真交往，結婚生子，成家立業，我們從來沒有覺得缺少了什麼。

不過我們也知道我們是少數的幸運夥伴，在兒子們的交友過程中，我們也常常鼓勵他們不要「見人愛人」，而要多交幾個朋友，了解彼此是否真正合適，才進一步交往。凱莉非常贊成我的做法。

原來凱莉是有感而發的。她告訴我，她念大學的兒子是一個愛讀書的好孩子，這兩年因為疫情 ，從學校搬回家，視訊遠程上課。因為如此，凱莉發現兒子被一個高中同學美國女孩追得很緊，這是兒子的第一個女朋友，兒子似乎被動地認定了她。

但凱莉不喜歡她，覺得這個女孩沒有家教。每次到她家，女孩連招呼都不打，就一頭鑽到兒子的房間去混半天不出來；若是留她在家吃飯，女孩飯後一句謝謝都不說，碗盤一推就走人。凱莉覺得這個女孩和她家門不當戶不對，非常反對兒子和她繼續交往，希望兒子多交幾個女朋友，找一個比較合適的，但是兒子講不聽，叫她很頭疼。

我告訴她，只能慢慢建議兒子多交幾個朋友，把感情的網撒大一點，但是千萬不要堅絕地表示她反對這個女友，更不能譲兒子的女友知道她不贊同，要不然女友將來可能會報復性地拒絕和她往來，成了仇人。我就有朋友因為公開反對兒子的洋女友，結果兩人反而私自去公證結婚，甚至婚後故意搬到外州去，生了孩子還以各種藉口不讓父母來探望，讓朋友十分傷心。

現在孩子交對象，父母親說也不行，不說也不行，難啊。