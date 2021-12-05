廚房整修是一件挺麻煩的事，除了要有人陪在現場，還要有滿室粉塵、配合施工期停伙的心理準備，因為這些原因，想要動工的念頭一延再延。新冠疫情 之後，廚房走踏的次數多了，天天面對斑駁的櫥櫃，激盪不出煮食、飲食的愉悅，翻新的計畫再也沒辦法擱置。

老二去年的廚房整修委託給家得寶團隊，工時短、品質優、室內影響不大。有了這些參考要素，趕快找在地的家得寶團隊接洽，得知除了換新，其餘一概不接。「換新」與「翻新」一字之差，價錢可是十幾倍增長，除了預算 ，我也捨不得質地甚好的老木材，看來此路不通。

先生在網路上找到一家老外公司，號稱零污染、工期短。我們心裡大樂連忙去電，幾次忙線中，終於接到指令留了簡訊，兩三個星期過去了毫無回音。看來這家公司的銷售團隊有待加強。

我這人性子急，實在忍不住了，拿起工商電話簿找到相關類別一家家撥打，心想：只要誰肯接電話，我就找誰做。正逢周末，在幾乎絕望的時候，終於等到一個肯回我音訊的人。和袁師父認識，緣於這一場無心插柳的機遇。

「你自己先估價，對價錢沒意見的話，我再和你接洽。」自己怎麼估價？這還是頭一遭碰上，一絲絲猶豫悄然爬上心頭，但考慮到翻新的技術人員稀少，只能接招。「一英尺五十五元乘以上櫃加下櫃的總長。」袁師父回答。喔，明白了，趕忙找先生估計，總價正好符合我的預算。

第二天九點，袁師父依約準時上門。他在廚房繞了一圈，一一回答我的疑惑，例如，用化學藥劑去除油漆，工期短但傷木頭；又如，想要保有木頭紋路，只能維持原來的紅橡木色，但會更暗、更沉。言之有理，我雖外行，連連點頭稱是。

接著，袁師父說明他會把門板拆下拿到後院施工，處理櫃子的時候會把整個廚房密封，七天的工期裡只需兩頓中餐停伙；他建議換成明亮、柔和的顏色，告訴我們整體看起來舒適，就是選色的最佳原則，並在色板上提供幾個基本色做為參考。臨走，我們擔心尺寸量少了讓他吃虧，結果經他一測，倒是我們多量了，價錢又降了幾百元。

施工當天，先生寫了一張簡單的契約。我好意提醒：延誤一天罰款一百元，完工日期自己填寫免得吃虧。袁師父看了看，笑著說：沒問題，就是七天，加送兩年保證期，這契約就更完備了。

袁師父非常自律，每天準時熱自備的便當，回家前必收拾妥當，並預告次日進度和上工時間。多日相處之後，讓我覺得現實社會難得有這麼誠信的人。他的一言一行等同無形的契約，我們擬寫的條款簡直多此一舉。

在袁師父的巧手之下，原本陰暗老舊的廚房有如脫胎換骨、煥然一新，地磚和檯面也被翻新的米黃色調襯得更和諧，竟然跟著顯眼又亮敞。袁師父的技藝贏得我們連聲讚嘆。

廚房成了我樂於流連的地方。