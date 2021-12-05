記得初來美國，奉學校之命帶孩子去檢查牙齒，意外得知我有牙周病後，我一直嚴格自我要求：三餐後不但刷牙，且含鹽水兩分鐘，而且餐間不吃任何零食，雖然少了許多食趣，卻也因此避免發胖。一晃三十多年過去了，幸好沒有被那個牙醫不幸而言中，牙齒依舊安然無恙。

然而上周吃飯咀嚼時，突然痛不可遏。次日緊急求診，牙醫說可能是我咬硬物時，造成牙齒裂縫，應做根管治療，再做牙套，猜想是我為了補鈣，晚餐都吃一把堅果造成。我問好友牙醫兒子的意見，他表示，應先探聽該牙醫的根管治療成功率，否則幾千塊花下去，卻可能後患無窮，若是最後一顆，去之可也。

不禁憶起有次外子牙痛難遏，牙醫檢查發現，牙齒裂得很深，不能補救；正準備拔時，聽說有諸多慢性疾病的他，剛因血壓 太低而緊急住院，牙醫怕生意外，臨陣退縮，建議他去掛急診。幸好兒子從臉書 找到外子好友的牙醫兒子，初生之犢不畏虎，他請外子立刻到法拉盛 他兼差的診所，幫外子拔掉。

我打了幾個電話給做過根管治療的朋友，臧否不一，但都提醒我，要耐心以待，因為費時費事。喝了兩三天果汁機打出來的流質，我當機立斷，長痛不如短痛，為了一勞永逸，緊急約好牙醫幫我拔掉。

坐上診療椅，牙醫打完麻藥十分鐘後，仍不覺麻木，牙醫又打第二針，我問怎不一次打夠？害我得忍受兩次皮肉之苦，她說因為有人一針就麻。拔時也是第一個牙鉗不管用，換了一個大點的，才被她使勁扭轉出來。拔完只塞個紗布，叫我咬住，也沒擦藥，開了止痛和消炎藥，給了兩小包紗布，要我半小時換一次，直到紗布不紅為止，又叫我六小時內不能漱口，好讓傷口結疤。後來才聽致電關心我的同齡好友說，她兩邊大牙早拔光了，咀嚼只能靠前面的門牙，愛嗑瓜子的她，門牙都嗑出縫，所以現在只能用手剝瓜子。從小就聽人用「視茫茫、髮蒼蒼、而齒牙動搖」來形容老人，識時務者為俊傑，面對人生的最後一程，為健康計，只有認命，開始養成習慣吃「軟飯」。