今年五月上旬一天，按預約時間，兒子早晨七點把我送到爾灣加大醫療中心腫瘤 外科手術室，做肝臟血管腫瘤的介入手術。見手術室有十來位男女醫護人員全是白人，可把我嚇傻了。五月上旬正是川普「白人至上」、「中國病毒」荒謬言論影響下，反亞裔仇恨事件爆發最多時候，我又是八十六歲高齡老人，擔心白人醫生、護士會以仇視華人的情緒對待我，手術不會給我做好。

然而治療開始後，白人醫護人員熱情、精心地對我醫療和護理，我憂慮、懼怕的情緒逐步緩解消除。

白人護士小姐把病床整理好，輕腳妙手扶我到病床上躺下。白人女麻醉師給我注射麻藥，面帶微笑對我說，「麻藥注射後會頭暈頭痛，你怕嗎？」我說沒關係我不怕。注射麻藥不久我就睡著了，一覺醒來已是下午三點，護理我的卻是一位很漂亮的華裔 小姐，我又驚又喜。小姐自我介紹她姓尹，本來在別的科室值班，「你的主刀醫師見你是華裔老人，又不懂英語，便把我調過來護理你。我英語國語都會，便於溝通，能更好地對你護理。」聽了她的話，我非常感動，白人醫生考慮的真周到。尹小姐護理熱情細心，又很健談，我倆便很融洽地聊起來，我心情愉快精神好多了。

大約六點多醫生來查房，兩位醫生都是白人，和顏悅色地問了我手術後的身體變化情況。前面一位高個子白人醫生給護士交代了幾句便出去了，尹小姐告訴我：「他就是你的主刀醫生。他對我說你恢復得不錯，要我細心護理你，早日康復不留後遺症。」

醫生離開後，一位白人小姐給我送晚餐來了，全是我最愛吃的大米飯、番茄炒雞蛋、山藥炒豬肉、四季豆燜土豆、熱牛奶等中餐，我一天一夜沒吃東西，既餓又可口，吃了個淨光，體力大增。小姐說醫院本是西餐為主，因我是華裔老人，廚師專門給我做了中餐。

晚上八點尹小姐值班時間到了，換班的護士是位白人小姐，與尹小姐一樣熱情細心，能講簡單的國語。晚上護理我睡好後，隔半小時就要進來看望一次。我前列腺增生多年，有頻尿排尿不暢問題，當晚先後起夜四次，每次她都攙扶著我站在病床旁向尿壺排尿，每次要排半個多小時。她是個年輕女子，看著我排尿我很過意不去，告訴她我靠著床邊可以自行排尿，她卻說：「你是高齡老人，我不扶著你會摔跤跌倒。」

醫生手術做得好，護士護理得好，第二天我就能下床走動可以出院了。出院時他們仍很細心關照，護士對我出院事項都打理好了。還進來一位年輕白人女醫生到病房複查，對我傷口和肝區用手撫摸檢查，又用測尿儀檢測，發現我尿液積存很多。她對接我出院的兒子說，病人尿排不淨會損傷腎臟等器官，尿排不完不能出院。說完她拿來一粒利尿藥叫我服上，過了一個多小時積尿全排淨才出院。

按照他們的安排，手術一個多月後又去做了抽血化驗和電腦斷層掃描複查。複診時護士調出我做了手術後的肝臟視頻，主刀醫生指著我的肝臟驚喜地對我說：「恭喜你，腫瘤全消除了，手術成功。」回到家後我又按照他的叮囑，保持良好心情、加強營養、適度活動鍛鍊。距今半年多我身體不斷好轉，沒有任何不良反應，已經痊癒了。

我移民美國十幾年了，這次治療肝臟腫瘤，是我與美國白人相處最多、最久的一次。深感白人醫護人員對我們華裔病人友好善良，沒有種族歧視，且醫護水平高、責任心強、治病效果好，彰顯川普「白人至上」的分裂種族荒謬言論，並未被美國白人完全接受。我甚感欣慰。