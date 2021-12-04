這個老伴不是指配偶，而是泛指與老人為伴的喜好物事。有網友說，有人問你有幾個老伴，如果回答「只有一個」，說明你的網路支援薄弱，生活封閉；「十個」，生活相當充實；「二十個」，生活非常多姿多彩。

本人二十年前下課，放下教鞭，時光充裕，頭腦尚清，偶爾迸出一顆靈感火星，想寫下一點文字，於是「六十歲學吹打」，自學電腦，鍵盤打字，自由寫稿，查閱資料，收發郵件，自此我「自投羅網」，成了剛剛孵化的「古稀網蟲」。

E-mail中文譯成伊妹兒，名字好聽，擬人親和，不受地域時間制約。十多年時間裡，數百篇豆腐乾文章、幾十萬字見諸多家報刊雜誌。有伊妹兒相伴，耄耋之年不覺老。

後來的微信 越發神通廣大，發送語音、圖片、視頻、文字，無所不能，再學點網路語言，簡潔生動，也算沾點現代氣息。手機螢屏偏小，老眼昏花看不清，就換個iPad。

疫情 期間，不能多出家門聚會，不免有點無奈，正好又有新事物Zoom出現，我便學會下載軟體，參加有關的視訊會議。在無形的視像會議平台上，眾多本地作協會員，乃至相去萬里素未謀面的作家文友，大家在網上「歡聚一堂」，談詩論文，心靈交融，感到十分親切溫馨。

網路確實非常方便，不過需要適當謹慎小心，譬如網上銀行，那是不能有一絲一毫差池，老人年邁神衰，所以就請女兒代操刀；網上購物，要找到可信可靠的商戶，並且盡可能選擇是必要的購買，以保證貨真價實。

我們還要警惕不良網路資訊的惡劣表現。那天收到一條資訊，說是一家H國著名公司舉辦成立百年慶祝活動，我居然有幸中了二等獎，獎品是一輛本田 奧德賽轎車，價值數萬元，不過作為二等獎的客戶，必須在該公司列出的新產品中選購三件。

我成了丈二和尚摸不著頭腦，心中疑惑，我壓根兒不知道H國那家公司在地球何方，同它毫無關係，從來沒有參加它的任何活動。再說，H國的公司搞慶典，卻用日本貨作獎品，也令人不得其解。當然，不能頭腦發熱，而要冷靜思考，所以決定不作回應，毅然放棄「獎項」。

親朋好友透過微信問候健康，祝賀快樂，交流情況，十分便捷，但許多微信，有的炒來炒去，有的真假難辨，所以只能「微信」，不能輕信、全信。

一位老友曾經發來一條微信，說是某個影帝因病辭世，舉國悲痛，播放的新聞視頻裡，有遺像，有輓聯，有花圈，還有逝者好友著名影星神情哀傷抬著靈柩的鏡頭，一切都是活靈活現。然而日子一天天過去，卻始終沒有其他正規媒體報導這件事。後來老友又發微信，聲明那是一條假新聞，已經把它刪除，並向老朋友們致歉。

還有來頭更加嚇人的微信，說是有個頂級大人物死了，什麼日子，幾點幾分，哪家醫院，講得一清二楚，發信的傢伙還自稱他的親戚就在那家醫院當護士，消息絕對可靠，千真萬確。之後又是什麼新聞都沒有，後來那個大人物終於出現了，還一本正經坐在十九大的主席團裡「亮相」呢！

身邊半個世紀的老伴自然最值得信賴，不在話下。然而網上的老伴終究也是合二為一的載體，需要一分為二認知。它們確實給我很多幫助，讓我得益匪淺，但畢竟是在虛擬世界，看不見摸不著，所以要長個心眼，對於那些無良資訊，尤其玩弄權術陰謀設局的，更要避而遠之，不致墜落詐騙陷阱。