去藥房取藥，正要離開，藥房小林叫住我們，從櫃台下取出一個紅袋子：「送你們一幅明年的掛曆。」老伴喜上眉梢，撫掌道：「太好了，我們正盼著哩！」

來美十來年，年年新年，我們都會買或要一幅掛曆掛起來。不僅為了方便過日子，還是一份吉祥的裝飾品，無論多簡陋的居室，往牆上那麼一掛，便亮堂了起來。

老伴是個急性子，一接過掛曆，就迫不及待地打開來看。接著，我們都同時「呵」了一聲，天哪，這掛曆實在太漂亮了！

明年是虎年，最奪人眼球的，當然是那虎的卡通漫畫了。你看它，腳蹬藍皮靴，身裹大紅袍；右手捧著金燦燦的元寶，左手打著「身體健康」的扇子，萌萌噠地閃亮登場。還有旁邊那閃閃發亮的「福」字，也設計得別具匠心，在圓融委婉的筆觸中，分別嵌入了悠游的雙魚和如意、寶石等吉祥物，寓意「年年有餘，吉祥如意，福滿乾坤」。整個畫面表達了中國人最樸實的審美情趣，和最良好的人生願景。

對於老伴來說，這個掛曆上的每個日子，都是可觸摸的珠璣。她平時有個習慣，遇什麼大事小情，就會將其記在那個日子下面的空白裡。別人家的掛曆，過了一個月，也許就會「唰」地撕去一張。

她不，總是將那頁一點一點地往上摺，然後用塑料夾子夾住。現在老了，忘性漸大，日子一久，那掛曆就成了她追尋往事的重要「線索」。

而我，則對虎年的「虎」字感興趣，腦中頓時浮現一大串關於虎的成語，諸如：虎虎生威、虎嘯風生、如虎添翼、生龍活虎、龍騰虎躍……。記得那年回國，在朋友的客廳看到一幅題為「虎嘯圖」的國畫，那斑斕大蟲雄踞高崗引頸長嘯的畫面，著實令人振奮！現正進入後疫情 時代，百業待興，特別需要虎氣提振！

走著走著，我突然扭頭問老伴：「你可聽到虎嘯？」她先是一愣，繼而恍然大悟地笑了起來。是的，我們正提著虎年、懷揣一股虎氣回家哩。