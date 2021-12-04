我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

把虎年提回家

陳金茂

去藥房取藥，正要離開，藥房小林叫住我們，從櫃台下取出一個紅袋子：「送你們一幅明年的掛曆。」老伴喜上眉梢，撫掌道：「太好了，我們正盼著哩！」

來美十來年，年年新年，我們都會買或要一幅掛曆掛起來。不僅為了方便過日子，還是一份吉祥的裝飾品，無論多簡陋的居室，往牆上那麼一掛，便亮堂了起來。

老伴是個急性子，一接過掛曆，就迫不及待地打開來看。接著，我們都同時「呵」了一聲，天哪，這掛曆實在太漂亮了！

明年是虎年，最奪人眼球的，當然是那虎的卡通漫畫了。你看它，腳蹬藍皮靴，身裹大紅袍；右手捧著金燦燦的元寶，左手打著「身體健康」的扇子，萌萌噠地閃亮登場。還有旁邊那閃閃發亮的「福」字，也設計得別具匠心，在圓融委婉的筆觸中，分別嵌入了悠游的雙魚和如意、寶石等吉祥物，寓意「年年有餘，吉祥如意，福滿乾坤」。整個畫面表達了中國人最樸實的審美情趣，和最良好的人生願景。

對於老伴來說，這個掛曆上的每個日子，都是可觸摸的珠璣。她平時有個習慣，遇什麼大事小情，就會將其記在那個日子下面的空白裡。別人家的掛曆，過了一個月，也許就會「唰」地撕去一張。

她不，總是將那頁一點一點地往上摺，然後用塑料夾子夾住。現在老了，忘性漸大，日子一久，那掛曆就成了她追尋往事的重要「線索」。

而我，則對虎年的「虎」字感興趣，腦中頓時浮現一大串關於虎的成語，諸如：虎虎生威、虎嘯風生、如虎添翼、生龍活虎、龍騰虎躍……。記得那年回國，在朋友的客廳看到一幅題為「虎嘯圖」的國畫，那斑斕大蟲雄踞高崗引頸長嘯的畫面，著實令人振奮！現正進入後疫情時代，百業待興，特別需要虎氣提振！

走著走著，我突然扭頭問老伴：「你可聽到虎嘯？」她先是一愣，繼而恍然大悟地笑了起來。是的，我們正提著虎年、懷揣一股虎氣回家哩。

疫情

上一則

果仁之語（下）

下一則

遇見天使

延伸閱讀

2022年SCAN 聯邦醫療保險優勢計劃 新福利

2022年SCAN 聯邦醫療保險優勢計劃 新福利
5 歲至 11 歲孩童接種 COVID 疫苗須知

5 歲至 11 歲孩童接種 COVID 疫苗須知
5-11歲孩童接種COVID疫苗須知兒童接種疫苗常見問題解答

5-11歲孩童接種COVID疫苗須知兒童接種疫苗常見問題解答
霍楚簽新法 准紐約州內藥劑師為民眾打疫苗

霍楚簽新法 准紐約州內藥劑師為民眾打疫苗

熱門新聞

黛安／圖

是美夢還是噩夢？（上）

2021-11-26 02:02
黛安／圖

是美夢還是噩夢？（下）

2021-11-27 02:02
義大利駐台外交官紀大為談披薩。示意圖。圖／Pexels

創新披薩行不行？義駐台代表：鳳梨先不要

2021-11-28 12:37
李偉文早已啟動退休進行式，認為第三人生的重點是重新探索自己，也是追求夢想的另一個起點。（記者許正宏／攝影）

「一生玩不夠」 李偉文早早啟動退休進行式

2021-11-29 06:00

防疫旅館小記

2021-11-30 02:00

歐陽走了

2021-11-27 02:00

超人氣

更多 >
哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累
密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕
虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶
美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」
阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵

阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵