活了大半輩子，六十多歲才第一次在路上被男人追，而且經驗奇特，想起來好氣又好笑。

那天，邊開車邊在擴音器中和女兒聊天。到家時，母女倆正聊得興起，我不捨得就此掛電話，所以順手拿起狗鏈，帶著大狗華生 出門散步，遛狗兼和女兒聊天，非常開心。

聊著走著，狗狗華生突然決定就地方便。完蛋了，剛才未進家門就出來遛狗，忘了帶小塑膠袋。我連忙告訴女兒「要掛電話了，華生在路邊大便，我得趕快回家拿袋子來清理。」牽著狗狗快步往回家方向跑，突然聽到後面一聲大喝：「不許跑，把你的狗大便清掉。」

我自知理虧，一邊跑，一邊回頭喊：「對不起，對不起，我手邊沒有塑膠袋，正要趕回家去拿袋子來清理。」沒想到對方居然一路緊追大喊：「不要跑，把你的狗大便清掉。」

華生看到陌生人對我挑釁，狂吠著要撲過去咬對方。我一邊急著喝止狗狗咬人，一邊要拉著近百磅的大狗往家裡走，後面還有緊追不捨的男子，大聲喊著：「清你的狗大便。」這場聲色藝俱全的動作大戲，引得沿路不少鄰居們跑出來觀看。

就這樣一路狼狽地掙扎到家，把華生放進院子，我少了怕狗咬人的顧忌，不禁怒從中來，對仍然在大門口叫囂的男子，大聲回罵：「你立刻給我滾蛋，你再不走，我就報警！」對方不甘示弱，回嗆：「清你的狗大便。不然我要叫警察 。」

我拿手機 把對方照下來，想打電話報警，累，急，窘，加上氣，手指抖得連九一一都撥不出，只好先回到事發現場，用塑膠袋把惹事的大便清掉。狗屎達人看我終於乖乖就範，滿臉得意地離開。

我餘怒未消地到手機找對方照片，打算報警，才發現因為生氣，沒有聚焦，沒照到人。而我自己困窘急怒之下，連對方長的什麼模樣都不記得，這下連報警都報不成了。

後來想想，還好老天眷顧，否則報警鬧到警察局，第二天世界日報的頭條一定是：「為狗屎鬧上警局，痴男女彼此對告。」

這輩子第一次當街被男人追，居然是被跟著一路大喊：「清你的狗大便。」這不叫狗屎運，什麼才能算狗屎運？

事隔幾年，華生已經去天堂休息，我每次開車在家附近路上，看到單身走路的男子，就忍不住想：是你嗎？是你嗎？當年追我的是你嗎？生平第一次追我的男人，是你嗎？我，我還是要報警啊！