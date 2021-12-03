夏末秋初的時候，感覺院子裡缺了一點亮色，想添幾盆花。在Home Depot裡有好些漂亮的花，鮮艷亮麗，只是大小不理想。偶然轉到清倉區，大盆小盆的花都有，有三盆大的金盞花吸引了我的視線。

走近看過去，每盆金盞花都有大部分的花已經開過，開過的花萎靡不振，變成暗金色，花朵已經萎縮，花瓣掉落，部分花還被夏日的陽光曬得焦枯；雖然還有一些花朵在盛開，但是整盆花卻缺少了蓬勃的生機，讓我更戚戚然。仔細看看，發現竟還有不少的花苞悄悄地埋在葉子裡，於是衝著這些未開的花骨朵兒，我買了一盆。

回到家裡，把花放在花台上清理。剪去殘花，清理枯葉，上點薄肥，再澆水，等這一切都做完之後，花盆看上去清爽了不少。儘管花朵少了些，可還是時不時招來一些蜜蜂嗡嗡地在花朵中飛來飛去，而淡淡的花香在不知不覺中沁入心脾。

幾天過去了，金盞花開出了更多的花朵。金黃色的花，從花苞慢慢綻放，花蕊漸漸長出，開口成喇叭形的花瓣，每朵花有無數的花瓣緊密地連在一起。這些飽滿大朵的花兒，開在綠葉間，開在陽光下，分外艷麗。

看著漸漸活潑起來的金盞花，不禁想起清倉區裡的另外兩盆花，想要再買一盆，不知道是否已被人買走了，止不住想去看看。終於在周末的時候到Home Depot，奔到清倉區，那兩盆花還在，鬆了一口氣，抱了相對好一點的那一盆到購物車上。轉過頭，看到剩下的那一盆花孤零零地立在架子上，比先前看到的還要萎靡，心有不忍，看來如果我不買，可能就不會有人要它了，惻隱之心驅使我把這最後一盆金盞花也抱進了車裡。

回家後，一樣地剪去殘花，清理枯葉敗葉，略施薄肥，再澆上水。由於每盆裡面都有七、八棵植株，有一盆裡面中間的那棵由於被周圍的植株擠壓，光照也不好，幾乎已經乾枯，只好把它拔掉；最後一盆可能是因為先前的花開得太多，清理後顯得更弱一些。雖然兩盆花看起來有了些精氣神，不過還是顯得單薄。

一周過去了，幾盆花都開出了更多的花，但整體來說還比較虛弱。為了讓它們在整個秋季能夠健壯均衡發展，我得給它們一段休養生息的時間，以繁育更多的花苞。於是我把所有已經開繁了的和正在開的花都剪掉，三盆花都只剩了綠葉和花苞。

我每天都檢查每盆花的情況。剪去枯葉，及時澆足水；金盞花喜歡陽光，隨著院子裡光線的移動，搬動每盆花，讓它們能曬到最多的太陽；遇到偶爾風大的時候，把它們移到牆邊或是大樹後面吹不到風的地方。如此日復一日地呵護，花苞越發越多。

幾天後，三盆綠色的花葉中慢慢冒出來黃色的花朵，開始是小小的，漸漸長大，後來越來越多。兩周後，金盞花就開滿了每個花盆。有閒的時候來到金盞花前，聞著花香，陽光下，心隨花兒燦爛，微風中，思緒隨花兒搖曳；看蜜蜂忙忙碌碌地在花叢中飛來飛去，還有那蝴蝶在花朵上翩翩起舞，覺得所有的辛苦和付出都值得。

金盞花有了新生命，長得越來越健碩。每次看到它，都感恩它們與我的緣分，感恩它們在秋日裡的陪伴。