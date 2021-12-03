為了幫女兒照顧小外孫，我們搬到南卡 州的辛普遜威爾市。此地民風淳樸善良，路上迎面而過，隔著老遠就揮手打招呼，可親切呢，害得我們也趕緊揮揮手報以微笑。

初到女兒家的幾天，我就觀察到一個現象：女婿每兩三天就把家裡垃圾集中裝在一兩個大塑膠袋裡，然後放在車上載走，但不知丟哪去了？我好奇地問他，「噢，社區出口不遠處有一垃圾收集站，免費的，大家都把垃圾往那兒扔。」女婿回答道。這下我明白了，為什麼女兒家沒有申請社區垃圾收取服務；免費的，不用白不用，一個月能省二、三十塊，何樂不為！這時我也突然想通了，左鄰右舍每隔幾家，車道上就停了一輛皮卡貨車，原來是方便運垃圾的。

一個星期六的下午，大家一夥出遊，順路先去扔垃圾。這下我長見識了，垃圾收集站大排長龍，車子一輛接一輛，不出所料，皮卡貨車占的比例不小，每輛車都是垃圾塞得滿滿的。因為收集站周日和周一公休不開放，所以周六人車特別多，幸好老美守規矩，不慌不忙地排隊，有條不紊地丟垃圾。這樣的周末奇景，在其他地方可能也是罕見。

垃圾場占地頗廣，靠近入口處是回收站，七、八個超大型的集裝箱式垃圾箱，外面標明了各種可回收的廢棄物，紙箱、報紙、塑膠瓶、金屬罐等等，種類繁多。

正看得眼花撩亂，前面一輛廂型車，車門一開，跳下三個六、七歲到十來歲的小孩，好似受過軍事訓練，每人手上抱著一個大紙箱，裡面裝滿了各式各樣可回收的廢棄物，直奔到分類窗口前，迅速地把廢棄物投入，不消一分鐘就大功告成，鑽回車上；身手之敏捷，一看就知道他們經驗豐富。小孩子從小就接觸這些生活中的實際應用，寓教於樂，相信對他們環保的認知，也有相當的助益。

可回收廢棄物處理完畢之後，隨著車陣，步步移向一般垃圾收集站。只見遠遠入口處，一位服務人員正揮著手，指揮車子往哪一類收集箱扔垃圾。一號箱，大型家電用品；二號箱，庭院樹枝雜草；三號箱，家具類；四號箱，汽車 輪胎類；五、六號箱，一般家庭垃圾……分類詳盡清楚，幾乎涵蓋日常生活中最常見的垃圾，讓人無法推諉塞責，不知道如何分類處理垃圾，因為只要來到這裡，看別人如何丟垃圾，就知道什麼垃圾該丟到哪裡了！

正好奇地四周觀望各家都扔些什麼垃圾，只見旁邊的皮卡貨車上，一位壯漢把一個舊沙發高高舉起，一二三把它連甩帶推地丟入垃圾箱內。原來丟這種東西還需要強壯的身體，玉樹臨風型的可能無法勝任呢！

來美國三十多年，這是第一次看到在住家附近的垃圾分類收集站，非常便民的服務措施，對環境保護有深遠的影響；無形之中居民都養成習慣，分類回收廢棄物，在回收的過程當中，也學習遵守法律的規定。最令人津津樂道的是，可以讓居民節省處理垃圾的開銷，大家可以多吃幾個漢堡！