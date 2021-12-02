剛搬到雷諾時，認識了一戶老中鄰居，是第三代的移民，家有待字閨中的優秀女兒，畢業於麻省理工學院，芳齡四十，職居灣區 的管理高層，條件雖好卻苦無門當戶對的意中人。他們知道我有兩個兒子，想必身邊一定會有許多單身貴族，於是便把紅娘的責任加在我的頭上，而我一向受人之託忠於勤事，遂將此事放於心上。

一個不期而遇的機會，認識了雷諾在地的印度醫生，不但是麻省理工學院的校友，也仍是行情看漲的單身漢；雖說有國籍不同的考量，但在美國這個國度裡，不同顏色或國籍的通婚比比皆是，在我確認他沒有女友的情況下，便和鄰居提及此人，談及此事。我以為如此相符的條件純屬不易，卻不料在我回答了她的問題後，空氣煞時間凝住了，因為我說是在賭場邂逅這位醫生的，不知他們對認識的地方有所顧忌，還是別有原因我不得而知，只知從此再也沒有以後了。

這倒令我好生納悶，難道賭場裡認識的，就沒有好的人嗎？更何況醫生在忙完一天的壓抑工作後，到賭場紓壓解放，不也是一種生活的自我調劑？以他的收入，哪在乎輸贏，所以錢不是因素，那麼如果我說是在一場音樂會或研討會上認識的，大概就有不一樣的結局了。

一般人認為涉及賭場是個不好的習慣，與賭有關的會有什麼好人品？我倒不作如是想，一如我不把打麻將當做是壞事一樣，還親力親為地把兒子教成麻將大使，舉凡兒子的朋友們，個個都能摸上兩手。我還真以兒子為傲，能把這麽複雜的麻將遊戲發揚光大，讓不同族裔的人也對咱們的國粹玩得津津有味，有什麼不好呢？

就像我在賭場裡，看到許多拿著拐杖、坐著輪椅、推著助行器，還有提著氧氣筒的行動不便之人，無不興高采烈地玩著老虎機，看他們那中獎後的飛揚神彩，讓我覺得賭場真是功德無量，不但為人提供了一個能調劑身心的娛樂場所，也讓家屬們能隨侍在旁與君同樂。尤其是在疫情 期間，那兒也不易去，光是悶在家裡看電視追劇，也夠沒勁兒的，賭場自然而然成了可去之處我覺得只要自己拿捏得準控制得宜，稱它是生活的怡情小站一點都不為過。