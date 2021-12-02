連日多雨，前院車道旁的小花圃，長出不少雜草，甚至連不知名的菌菇，也多冒頭趕來添熱鬧。趁著雨後放晴，拉出園藝工具和小板凳，連續彎腰半坐，忽又站起移動，再半蹲半跪地忙著整頓修剪，傍晚進屋休息，覺得右膝蓋有點緊，便接連做深蹲至全蹲的動作，心想拉開腿部肌肉 也許會好些。次日，竟然發現右膝關節腫脹加輕度積水。

經過診治、照X光後，家庭醫生推薦去做復健。我選了離家近的連鎖復健中心，第一次造訪，還沒弄清楚復健診治過程前，就先看見無論年齡或外表，都很難和手杖連線的求診者。果然，肇生意外的路上，並不分男女老少！

開雅，前來迎接我的年輕復健師，戴著口罩 領我進內廂A室做評估。她先說這是她在此診所上職的第一個星期，接著對我邊問問題邊打資料進電腦。我告訴她，來前一日，就已經把診所電傳的三張表格，完全填好並已傳回。她朝我豎起大拇指，嘉許做得好，三張表格全在她電腦屏幕上，但她還需要評估一些病情細節、疼痛程度、肇由起因……。

或站平地、或躺在消毒過的乾淨台面，我依照吩咐和示範，分別做各式要求動作，供她評估打進電腦。她憑觸覺，當場指出我右膝內側肌肉較緊，隨後教示三種台面操練動作，指出痠痛點和拉直的部位，專業得讓我一掃之前對「新手」的疑慮；而後到大廳，指導我斜側走、之字走、站四十五度斜板，一堂四十五分鐘的評估加復健，倏忽飛溜而過。準時離去時，我讚美她的專業和敬業，她口罩上方的雙眼，霎時笑意揚開，透著被肯定的喜悅。

診療後的心情愉快，回程順道把擱在車後座的網購大衣，送到本地專店退還。這件尺寸不對的大衣，還掉就好，卻又鍾意式樣，換小一號最理想，但特價期已過，若按照定價購買，就不值得了。

站服務台後面，是一位打工學生模樣的大男孩，本想直言退還了事，轉念試試「網購可以退換嗎？」他轉向旁鄰的上司詢問，回答肯定，又問「比照同樣的特價價錢？」他再次探詢後，還取來打進電腦的特別數碼，我實在不想為難這位新手，卻又不能不問清楚「可以郵寄到家地址？」「仍然免運費？」他一連串的Yes，於是「退還」變「換買」。

男孩完成電腦手續，遞來收據，我特地為製造出的困擾向他致歉，並誇他做得好，完成一樁滿意交易。他雙手比出自信的拇指朝上，即使戴著口罩，我也能察覺出口罩內沒被難倒的光燦笑容。

難得外出赴診約兼辦事，巧遇新手，真心給予嘉言，他們被肯定，我心也漾滿歡喜，雙贏！