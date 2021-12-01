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見識市府資源回收記

黛比

自從定意賣屋以來，我一直在積極處理房事。地下室的儲藏雜物因為泡過水，毫無懸念，棄之可也；住了三十多年的房子一樓，裡面包羅萬象，有陸續隨我們飄洋過海、我們視為至珍的寶物，有我們當年得之不易的戰利品，有親友饋贈，充滿濃情蜜意、饒具紀念價值的禮物，棄與不棄間，確實千萬難。

更頭痛的是，外子因為服事教會聖工需備的諸多電腦、電視、錄音機、錄影機、光碟和錄影帶放映機、詩歌伴唱機、複讀機、聖經機、影印機，連同附帶的電線和其他配備，堆積如山，卻不能隨意丟棄，得不遠千里送到特定地點，而且還有限量。

幸好市府寄來通知，定期在五大行政區巡迴的資源回收，十月中旬，就在離我住處不遠的康寧漢公園（Cunningham Park），事先還得上網預約時間。友人把我和他的電器產品塞滿一車，在預約前一刻趕到現場，沒想到公園入口處的最右線道，排列等候的車隊，一望無盡，我們繞了好幾圈，才終於在大公園的另一邊，找到車隊的盡頭，開始排隊。沿途還有多人維持秩序，滴水不漏，謹防插隊。

就這樣蝸牛似地緩緩前移，整整花了七、八十分鐘，才登堂入室。只見偌大的停車場停滿貨櫃車，至少上百個工作人員手扶推車，迅速地收取我們車內待棄之物，三兩分鐘就搞定，不得不佩服承包回收公司的工作效率。

經歷如此麻煩，我特別上網查詢，為何市府不憚其煩又擾民呢？因為這些零件隨意棄放，容易造成環境污染，但如果可以將之正確回收，引導至再製的流程裡，就可以提煉出貴重金屬如：銅、銀、金、鈀、鋰、鐵、鉛、鎳、錫、銻等。廢冰箱妥善回收後，可使用內部的隔熱泡棉製成燃料棒，有效降低焚化廠負擔；液晶螢幕可以經過分類、萃取、純化、調質及原料化後，再萃取出液晶，重複供給面板廠利用。

另外值得一提的是，工作人員並沒有檢視我們事先影印的預約時間，早知如此，該十點開始時去，就可少花些時間排隊了。

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