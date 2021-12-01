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葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

黛安的髮梢

夏洋洲

我與牙醫芳的助理黛安，潔牙時初次認識於小鎮診所，她染紫的髮梢如綻放的薰衣草，微藍的眼睛透著柔和的光。半年後再見她，頭髮染成紅色，依舊那麼幹練、那麼和藹、那麼健談。

不到四十的單親母親，靠著助理的微薄薪水，養育著三個孩子。孩子們各有其父，其中一位還是華人，但沒有一個和她結婚同住。經歷之複雜，人生之多變，聽得我心裡直嘀咕：原來好萊塢那些匪夷所思的大片，是有原型的。

後來去診所，黛安走了，她交了在千里外山城工作的新男友，於是為愛走天涯，在山城找了份工作，帶著三個孩子。兩年後，又見黛安。看上去沒怎麼變，和男友分手後，她回診所上班，月是故鄉明。我問還是三個孩子？答：是。我心裡為她叫好，沒有又帶回一個父親不管的孩子。

像三分之一的美國人，黛安高中畢業後沒上大學，她需要工作養活自己。從出生的那天，命運注定如此。她不知道父親是誰，相依為命的母親是街頭癮君子，大部分時光不與她相依為命。幸虧救濟制度，從進入公立幼兒園到高中畢業，低於貧困線下的學生，可以吃到免費或減費提供的早中餐。

「那周末怎麼辦？」我好奇地問。「小學時，周末去一戶戶願意邀請我的同學家，主要是玩耍，順便吃吃飯。」無法想像！所見的美國大人小孩，穿著得體，打扮鮮豔，有人竟一戶戶吃百家飯度過童年？不過近年在洛杉磯和西雅圖街頭，震撼地看到遍地野營帳篷，住滿流浪的人，無法想像的感覺變成熟視無睹了。

萬幸的是，黛安的姑姑收養了她，給她溫暖和家。一日她問姑姑：「可以叫你媽媽嗎？」一個長長擁抱代替了回答。我問她和生母可有聯繫？她說很想，但生母至今仍在街頭流浪，居無定所，不知淪落何方。

黛安彩色染髮的愛好，讓她出去一次消耗上百元，但時常換色，照染不誤。而家裡三個孩子的花費匪淺，且他們低收入的父親們三不五時拖欠撫養費。

一次兒子生日時，黛安竟沒錢買生日蛋糕。佩服的是，她像許多能幹的美國主婦，以佩著蘋果手表的手，連夜做了一堆紙杯蛋糕，「絕不能讓兒子在生日上丟臉，況且，生日派對還能得到一些買不起的禮物。」遺憾的是，那個吃著本樓蛋糕的二十歲大兒子高中肄業，當了建築小工，循著黛安的腳印，走上了他的餬口之路。

芳逢年過節要帶一盤鍋貼去診所，那是美國員工們的最愛，大家吃得文明節制，淺嘗為止，沒人痛快地飽餐過。黛安生日時，芳把一盤底部煎黃的鍋貼全給了她，她小心翼翼放入名包，一個沒動，帶回家與「媽媽」和三個孩子分享。這鍋貼，飯店裡起碼賣二十元，遠沒有這麼好吃，黛安說。帶回家的，還有一包芳以前小孩的舊衣服和一盆中國幸運竹，淡綠的竹桿尾插在灑過水的白扁石裡，幾片翠葉伴著盤旋的青莖，上上下下，時隱時現。黛安捧著幸運竹和舊衣服，淚眼婆娑。

好久沒去診所了，想像著，此刻黛安的髮梢會是什麼顏色呢？

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