我母親是大戶人家的么女，自幼兄長又多，從小一直被寵著，事事有兄嫂照顧，養成大門不出二門不邁的習慣，個性特內向。

結婚後，父親上班，孩子們上學，母親默默地做家務。不愛串門子，也不喜歡閒話八卦，一人獨自在家，頗寂寞。那個年代物資匱乏，一般家庭都不富裕，在鄉下只要有院子的人家，都會養雞、鴨、鵝……，我家院子大又是獨門獨戶，於是我母親也興起養雞來解悶。

逢年過節祭拜祖先時，家裡總會殺雞，母親養雞養出了感情，膽子小又不捨雞被殺，只好請父親宰殺。我們圍在旁邊，看著父親往雞脖子畫下一刀，讓雞血滴入盤子的糯米上，等凝固後再煮成雞血糕。印象中血糕軟腴的口感至今仍深深不忘，沾些醬油膏吃已是珍饈佳餚，成為過節時小孩子最期盼的一道愛吃的美味。小小一碗雞血糕哪夠吃？只塞牙縫，吃得不過癮，多麼希望雞血再流多些滴滿更多的糯米。

美國 人不吃動物的內臟，所以超市都不賣。加州亞裔人口眾多，餐館林立，因鳳爪、五更腸旺、滷豬腳需求多，十幾年前，才見到一些動物內臟擺在架上出售。但想吃雞血糕就沒地方可買，真是美味難求，更令人思念不已。

前幾天，在永和超市看到與火鍋食材放一起的冷藏櫃中，有賣豬血糕，大喜過望。但不知豬血糕是否有異味？猶豫不決，打電話問住洛杉磯的小妹是否買過？她說：「我家老三最喜歡吃，每次由外州返家度假，都要求吃豬血糕。」一看標籤，豬血糕是在美國製造的，很放心買下一包，內有兩片，解凍後經過料理，就是一道美味的小吃。

母親嫌鴨、鵝侵略性強，家裡只養雞，所以我們自小只吃雞血糕，從未吃過鴨血糕，更沒聽過豬血糕的名字。雞血少又不易凝固，鴨肉貴較少人養，鴨血供不應求，於是漸漸以豬血取代，在口感上略有些不同。

豬血糕又稱米血糕，它的煮法通常是蒸、煮、炸、炒，也可用做火鍋或滷味的食材；或放入麻油雞、薑母鴨或紅棗香菇湯中去煮，米血糕吸收了湯汁的油脂和香味，就成了一道獨特風味的暖冬好湯頭，棒極了。

我怕豬血糕有異味，把它切成手指般的大小，再用薑絲、麻油小火煎熟。外脆內軟腴，一塊接一塊地吃，不覺盤底朝空，欲罷不能，比起蒸、煮的口感好吃多了。很高興在往後的日子裡，又多了一道做法簡單又好吃的家鄉味。

上周再去華人超市 ，豬血糕已售罄，若有所失湧上心頭。尤其秋冬天涼時，它是吃火鍋最佳的食材，銷售量漸增，常會斷貨，可見還是有很多華人喜歡吃這味美食。

如果這裡有台灣 的夜市，想念時就可上街買幾串竹籤米血糕裹上花生粉、撒些香菜葉的小吃來解饞，該多幸福。米血糕的那種滋味，已成為刻骨銘心的鄉愁。