退休之後經常返台，目的是改變生活型態。因疫情已經快兩年沒去報到，難免滋生兩年之癢，又得知有個不錯的防疫旅館 可住，老公跟我決定趕個時髦。感謝好友告知防疫旅館很難訂，於是我們先訂旅館再買機票，以免像那位朋友一樣，為了遷就防疫旅館的時間，改機票而被罰款。

訂房型時只剩下行政套房，有十五坪大。第一天早晨入住時看到那客廳兼餐廳，寬敞舒適，很欣慰有家的感覺。兩個大落地窗看出去有一片綠油油的大樹，非常美麗，當時下著濛濛細雨，對於來自南加州的我是很詩意的。房間裡有個大書桌，我放上帶來的電腦和書，不愁沒事做了。

很快接上網路，這兩星期則為「秀才不出門，能知天下事」。有老公作伴也不知道是好還是不好，結婚四十七年，這次按規定必須不離不棄兩星期，他問我：「有沒有人住完防疫旅館離婚的？」我說：「我們試試看吧！」

端詳屋内有熱水壺可燒熱水，六打瓶裝水任君飲用，有微波爐、冰箱、洗衣精、洗碗精等；洗澡間很大，備有衣架可掛洗好的衣服；房間客廳各一台四十五吋電視，設備良好。門口有個三層的架子，每天送早中晚餐來，我們每天早上九點以前要把垃圾拿出去，他們會收。

正在滿意之際，内線電話響了，我立刻閙了一個笑話。事出區公所有位小姐打電話給我，她說：「我是區公所里幹事。」我說：「哦，『李』小姐你好！」她說：「我不姓李，我姓岳，是我們這個里的幹事。」老公說我常識太差！

吃過中飯正要休息，手機警鈴大響，然後就開始搖了，老公大叫一聲：「地震 ！」我趕快躲到桌子下面，感覺搖得蠻久的，可能有十秒。接著電視就報導了地震的消息，家人朋友也從美國捎來關懷，有人問我：「你們要是因為地震跑出去，算不算違法？」我還真不知道隔離重要還是逃命重要。

話說那位親愛的「里小姐」打電話來，是告知下午要送體溫計過來，因為我們每天早晚要量體溫。結果送來兩個大袋子，不但有體溫計、一包口罩、防疫隔離手冊，還有吃的喝的一籮筐，盛情難卻，我們只好吃喝一下。

吃了甜八寶和牛奶花生湯，開始喝綠茶、啃沙茶豆腐乾。沒有碗可以泡泡麵，就傳Line給旅館，他們秒送來了紙碗。在防疫旅館時差調得慢，老公清晨四點看紙碗快用完了，就送Line出去，不到十分鐘居然收到通知，紙碗已在門口，我們驚嘆這服務簡直太好了。

為了隔離期間有事做，我帶了乒乓球拍和一個球，沒有球桌就自己用拍子向上打，盡量讓球不落地。照片傳出去，朋友說我有創意，其實此非吾之創意，而是乒乓球老師給的基礎訓練，稱為「托球」。既然被關在這裡，就練一下基本功當作運動也好。

我一直認為人有逆來順受的本能，兩星期很快地平安度過。提過一次離婚，因為老公看電視的時間太長，後來他立刻給了我一些安靜時光。隔離期間感覺用眼過度，能做的事不外乎看電視、看手機、看電腦、看書，練乒乓球也是盯著球看。感謝家人朋友來電，打電話不傷眼睛，有老公也不錯，偶爾一起憶當年，也頗幸福。

馬上要恢復自由了，真高興又可以享受多元化的生活。