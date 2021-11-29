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銅銅最後的日子

李衛莊

心愛的銅銅離開我們整整四個星期了。十一年多與我們朝夕相處，晨早運動、飯後散步、周末登山相陪相伴的日子不再有。這段時間，我一直覺得牠彷彿仍在家中某一角落，不時令我淚滿眼眶。

四月中旬一天凌晨，銅銅舌頭舔毛的聲音驚醒了我。原來牠下半身全濕透了，連續兩天尿水沾滿肚子和兩腿，歴來愛乾淨的牠小便失禁了！內子從網上購回兩款尿布，供牠白天使用，另外用布料製成可重複使用的尿布，給她晚上使用。

我們帶牠去診所抽血查病因，查出牠是惡性膀胱腫瘤造成尿失禁。印度裔醫生告訴我們：「像這類病況，大概只有兩至四個月的生命。」並推薦去SAGE醫院做深一層診療，看看有什麼治病方法。

SAGE醫院再度給牠驗血，並照X光，發現腫瘤已擴散到牠百分之四十的肺部。醫生提出，可以採用化療或電療，讓我們回家考慮如何選擇。

再請教那位印度裔醫生，他很誠實地表示：「作為醫生，應該勸說病人尋求治療，但銅銅這樣的病情，治療僅可延續一、兩個月的壽命，而且治療過程牠會極其痛苦。」

五月中旬，牠大便也開始有問題，總是不斷來回走大半小時，僅拉出一點點，排出的糞便常沾上屁股的毛，這於愛乾淨的牠，在平時是不可想像的。我用水或消毒紙為牠清理，每當不小心碰到牠的患處，一向乖覺的牠竟痛苦地大叫，牠的叫聲令我內心痛苦不堪。

六月下旬，饞嘴的牠吃不下東西，我們開飯也不跳到我身邊的座位了，縱然抱牠坐在旁，牠不但不吃，還把頭轉到另一邊不看我們。不像往常每當太太做飯，牠都會繞著太太腳下，聞飯菜的香味，討一口吃，如今則是敲門到後園，不要嗅著飯菜香。我知道，這是牠的病令牠痛苦情緒低落的結果。

從英國趕回來的大女兒和剛開下飛機不久的小女兒，請醫生到家裡診斷銅銅的病況。醫生驗出牠有脫水現象，我問牠四天沒有吃東西，僅喝一點水，還能堅持多久？醫生回答：「很難說，少則幾天，多則十幾天。」

這幾日來，牠尿更少了，用力大便也拉不出來，偶然睡一下也用肚子壓著地上睡。因為憋得難受，經常舔牠的尿器官，還用嘴巴來回擦地，這都是極度痛苦的特徵呀！內子和女兒覺得不能讓牠這樣拖下去，雖然我非常希望牠能多活，最後還是決定請醫生讓牠安靜地睡下去，再也不用經受病魔的折磨。

在牠離去的兩個多月，每當用餐我都會想起牠，因為牠必定跳上我旁邊的座位要吃第二頓。我們寵牠，太太每餐都會特別為牠做一些沒有鹽的菜、魚和肉，牠吃完一口，就用前爪抓我的手臂要多給些，像一個嘴饞的小孩。

雖然饞，但牠絕對是一個很愛我們、很懂事的小孩。比如有時太太讓我們先吃，牠會邊吃邊轉過頭看著還在燒菜的內子，好像催「媽媽」快點坐下來一起享用，特別喜歡一家人齊齊整整。二○一九年感恩節，親朋好友來我家做客，牠也要坐在我旁。我勸牠：「客人在，不能在桌面上吃。」牠真的就不像往常一樣用前爪提醒我給牠吃的了，但仍一動不動地和我並排而坐，牠是要作為家庭的一員，看著我陪著我們，也陪著客人一同用餐。

我更忘不了每次我身體小恙躺在床上，牠都靜靜地在我的床邊陪我，時不時半站立於床前，伸出兩隻前爪撫慰一下我的情景。

我們都很愛牠，牠是我們家最重要的成員。牠離去後我們一直情緒低落，直到我終於想通了一個道理：愛不一定要擁有，懂得放棄才是最偉大的愛，並動筆寫下這篇文字後，我的內心才開始逐漸平復。

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