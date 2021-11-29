跟著我倆走過金婚五十年的物件沒有幾樣，而每天都能見到的就只有一件：造型異常的不銹鋼小小勺。之所以這樣叫，是因為小勺的頭很小，勺把卻是又細又長，甚至比一般的大勺把還要長，可感覺卻是嬌巧玲瓏。它見證了我和老伴倆相識、相戀、結婚、生子，一直陪伴至今，每天為我們所用。

我與她相識不久，一個寒冷的冬天，我倆在她單位的單身宿舍裡，面對面坐在一個燒得紅裡透白的煤球火爐兩邊說話。旁邊的桌子上放著她的飯碗和一把不銹鋼匙勺，我順手拿起匙勺擺弄著玩，隨後竟在毫無意識中把勺子放在爐火上烤著。冷卻後發現，原本亮晶晶的匙勺變成了灰黑色，品相難看無法再用。儘管她一個勁兒地說沒關係，但我決心給她再買一把。

說實話，那時我真是有點土氣，很少見到有人不用筷子而用匙勺吃飯。當時的匙勺鋁製的居多，不銹鋼的很少見，至於選擇多大的匙勺適合成年人用，我心裡根本就沒有什麼數。跑了好幾個地方，才挑了一把覺得挺好看的，就買了回來。誰知她見到這把小勺，忍不住笑了起來，說：「你這是要用來餵小孩啊？」 我這才意識到買錯了，不過她還是將就著使用。

小小勺真正派上用場，是在我們的大女兒出生以後。當她能吃食物時，用來餵飯、刮蘋果 沫吃，還真是再合適不過了。當女兒自己能用小手抓住小小勺往嘴裡送飯食時，應驗了老伴曾說的「要用來餵小孩」那句話。幾年後小女兒出生，小勺又圓滿地發揮其餵小孩的功能。

十幾年前，我倆來美國 幫女兒照看孫輩，沒有忘記攜帶小勺同行。於是，小勺又圓滿地為外孫女、外孫子的成長服務了全過程。

當前，在我倆日常生活中，似乎也離不開這把小小勺了。燒菜、包餃子 、包包子添加佐料時，要用它來計量；老伴為治病食用一種特別的蜂蜜製品時，也要用它來量取；品嘗煲湯味道時，離不開用它來舀取；在食用切開的獼猴桃時，用小小勺挖取果肉，能確實體會到「人巧不如家什妙」。

這把小勺使用起來如此的順手，致使我在閒思：如果某一天沒有了這把小勺，我會難捨加懊喪；估計在市場上很難尋覓到同樣的小勺，頂多能找到一把類似的替代品吧。

但是替代品怎能替代小小勺在半個世紀時間裡，所沉積、隱蘊的那些情感與趣事啊？