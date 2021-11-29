前幾年我穿鞋子十分隨便，只要不是旅遊，就不喜歡穿要綁鞋帶的鞋，那些可以隨便把腳套上去的鞋，不管什麼鞋，我都不在乎。因為開車出門，不管是公司還是商店，車子都可以開到門口，幾乎不走路，鞋子優劣幾乎沒有感覺。

年紀大了，才發現鞋子的重要性。凡是不繫鞋帶的鞋，因都比較鬆弛，腳掌有時就在鞋裡面滑溜，即使是走兩分鐘的路，都覺得難受；只有扣緊鞋帶的運動鞋，走路才貼實。所以，除了運動鞋和皮鞋之外，我的其他外出鞋子，基本上都不用了。

對穿鞋的敏感是這兩年才有的。優質的運動鞋或者跑鞋，鞋底的橡膠要柔軟又耐磨。現在很多鞋子的鞋底橡膠很硬，像汽車 的舊車胎，一點彈性都沒有，激烈的跑動會使骨骼受損，尤其是連接髖骨之間筋骨的加大碰撞，造成髖骨受損。

鞋的長短和寬度要剛剛好，長一點太鬆，前芯有空隙，短一點太緊，腳指頭撐得緊。每個人的腳都不一樣，我的腳掌就比較寬一點，一般運動鞋的前板和腳面部分都比較窄，我還得選購那些腳面比較寬的鞋子。

以前沒有那麼講究，看到鞋面太窄，就買大一號的鞋子，結果鞋子長出幾公分，走路當然不舒服。也是因為腳掌太寬的原因，我從未在網上購買鞋子。據說現在網上購鞋很方便，也可以退貨，但是退貨也太麻煩了，所以，我寧願到實體店去購買。

現在我買的運動鞋，每一雙都有不同的感覺，最舒服的鞋子就那麼兩三雙出門穿。所以，要買一雙合適的鞋很不容易，要試穿到舒服才購買。可能有很多人也像我一樣，所以實體的鞋店很少看到關門。鞋子舒不舒服，穿在腳上只有自己知道，穿壞再買同樣的。

兒子對我說，鞋子很重要，不同的場合要穿上不同的鞋子。衣服之類可以網上買，鞋子一定要去實體店試一下。美國 的鞋子分類很細，走路的、跑步的、打球的、爬山的鞋，一定要穿對，可以護腳、防滑。

拖鞋也是這樣，以前隨便買個塑料拖鞋，可以穿好幾年，反正只是在家裡用。現在穿塑料拖鞋就覺得沉甸甸的，所以我改穿名牌男士拖鞋，比一般塑料拖鞋輕便多了。

兒子說鞋子穿兩、三年就要淘汰，但是我是穿了五、六年還沒扔掉，因為我少出門，看起來還很好。再說，我是在中國 大陸長大的五○後，小時候窮怕了的我們這一代人，是不會花這種錢的。