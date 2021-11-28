洗衣房烘乾機的熱氣，有燒天然瓦斯的，也有用電的，我們家的是瓦斯的。幾年前有一次，我們烘乾機晚上烘衣服很難熱。早上還比較好，一打就著，但是即使有熱氣，也不能持久，拿出衣服時很少是熱烘烘的。

我上網看修理烘乾機一些教學視頻，可能是「恆溫器」有問題，才燒一下瓦斯烘乾機就覺得溫度已夠，自動熄火。可是要換恆溫器得到烘乾機的後面，那裡管道錯綜複雜，不容易啊。有位同事喜歡修理家裡的電器，常說他的下一個計畫就是自己換恆溫器，光說不練，可見他也害怕。

這個謎團搞得我們心神不寧幾個月，後來覺得花錢請人來修，雖然所費不貲，光是解開了這個謎就值回票價。

跟修理工約好早上十點，我特地向公司請了假在家裡等。時間到了，技工沒來。一個鐘頭後老婆從上班處打電話回家，她想知道謎底，可惜技工還是沒來。我打電話去店裡問，人家只放錄音，說可以用電郵聯絡，並聲明，技工到達時間只要在約定的兩個鐘頭之內，不算遲到，要有耐心。

十一點五十分，我寫電郵去抗議工人還沒來，我十二點半要開會，沒時間再等，這個約會算是取消，沒人回信。十一點五十九分，門鈴終於響了，我開門便說：「你來晚了。」技工答：「不晚，還有一分鐘才遲到。」

我把狀況解釋一下，話還沒說完，他就說五分鐘可以修好，不必取消約會。我說如果要換恆溫器，得爬到烘乾機後面，很麻煩的，五分鐘怎麽夠？技工說他不去後面，只要從前面把蓋子打開就行。我問要不要看看排氣管是否暢通，技工說不用，只要烘乾機的氣可以打到外頭就行。

技工說烘乾機裡有個打開瓦斯的電磁鐵開關（Solenoid），老了彈性疲乏，打不開瓦斯，所以熱氣不夠。早上比較冷，還能打得開，但是不能持久。我問如果換了電磁鐵，烘乾機還是不好呢？他說成功率是百分之九十五。

一盞茶後，我進洗衣房，他已修好正在試車，空轉的烘乾機裡熱烘烘的。他走後，我把老婆事先洗好的一籃衣服丟入試試，一炷香之後，衣服熱烘烘香噴噴地拿出來，好不高興。

技工說這個烘乾機的新零件可用十年。我們先前的猜想都不對，還是專業技工不同，他進屋前早已猜到原因，連替換零件都帶在身上。

我想起小學的教科書上，孫中山先生提倡「知難行易」的學說時，舉了一個例子：美國 的一個水管工到府修理一個漏水的水龍頭，換了一個水龍頭裡的橡皮墊就好了，五分鐘收費五元。主人問，五分鐘的工，一分錢的料，何以收費五元？水管工說：「工料只要五分錢，四塊九毛五是專業知識的費用。」

即使是二十一世紀的網路時代，知識唾手可得，這個知難行易的道理還是沒變。