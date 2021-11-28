說來也不好意思，幾十歲了，都是當外公的人啦，還像小孩一樣，明知她遠在萬里之外，還是有一種想伸手抱一抱她的欲望。我說的是女兒誕下的小孫女。

之所以產生這個意願，是因為我看著她在疫情 當下、全家小心呵護中平安到來，見證了生命的神奇，還曾陪著她度過了出生的最初日子，高高興興地每天變著花樣熬湯，讓她有足夠的奶水供給，有安靜的睡眠，有迅速健康的成長。

因為我們只是探親，在孫女依然處在襁褓中的某一天，我們離開了她，飛回到了大洋彼岸我們自己的家。現在，孫女已是滿周歲、可以蹣跚走路的小人兒了。

但我不可能忘記孫女的可愛，她胖乎乎的臉和小手，黑黑的頭髮，尤其是她那雙有神的眼睛，一出娘胎就似乎在探索著什麼的眼睛，在轉動時好像在思考什麼似的，這既讓人憐愛又讓人心動，我覺得她是在單獨向我訴說心事。

幾年前第一個孫子出生時，因沒有經驗，不懂得為女兒提供足夠的催奶湯水，以至大孫子晚上因餓肚子常常要多次醒來，大人也沒覺好睡。這次我們吸取了教訓，保證女兒每天都有或魚或肉或木瓜或其他熬的湯水，三餐有足夠的可供兩個人的營養。

果然，母女倆每頓都吃得飽飽的，睡得香香的，這一百多天裡，母女能吃能睡，小孫女嗖嗖地長，一覺醒來還特別精神。正在她愈長愈可愛的當口，我們探親的時間到了。

愈是陪伴愈是離不開，一旦離開了則愈是想念。

女兒知道我的心事，隔三差五就發有關孫女的視頻給我，想以此緩解我的心事。殊不知效果正相反，看見照片視頻，反而更增加了我想抱一抱孫女的欲望。

因為每張照片每輯視頻，孫女都有新的表現：她第一次笑出聲了；第一次把目光與鏡頭中的我凝視了；第一次咿呀呀好像對著我說話了；第一次在媽媽的扶持下坐起來了；最令我心動的是，還第一次伸出手來似乎想討我一抱了！哎！你說讓我這個當外公怎能自已？

雖然女兒發回來的照片視頻，更令我想抱一抱愈來愈可愛的孫女，在不能實現的現實面前，這些視頻照片還是派上了用場。這個時候，我會把這些已珍藏起來的照片視頻重新調出來觀賞，滿足一下想抱一抱孫女的欲望。