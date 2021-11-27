疫情 期間，只能待在家中上網，看看電視劇或網劇，其中我最喜歡「陳情令」這部戲。有一次因谷歌要更新它的期限與合同，我意外中發現如何在YouTube中寫評論，因當時正在觀看這部劇，故上去寫評論，結果就此開始追星生涯。

我很喜歡兩位主演，關注他們兩年，陪他們度過了許多風雨、高山與低谷，其實說我追星他們，陪伴他們，不如說是相互陪伴。

因為我退休 了，我的兒女都已長大，遠赴他鄉，其中兒子已結婚，平常比較忙，所以我大部分會跟女兒說許多事，追星之事也不例外。剛開始她也不以為意，後來發現我開始買代言商品，就開始緊張，也不知是否我沒說清楚，她以為我花大錢在我的偶像身上。

她有一次在電話中告訴我兒子此事，結果兒子來問候我，最後連我姊姊也來關心我。這件事在我們家中成了重磅炸彈，大家都一起來關懷我，搞得我啼笑皆非。本來獨自追星的我，覺得這是我的隱私 ，且有時自得其樂，現在許多人關愛我，很多雙眼睛盯著我，弄得我都想就此作罷。

其實他們想太多了，粉絲花錢在偶像身上是自願的，並沒人強迫，不過我們也應當量力而為，不要超出能力負擔的範圍，我會斟酌，不會花太多錢在他們身上的。

其實追星並非像大眾所想的那樣負面，但你要關注有正向積極能量的藝人，因為這樣他們的行為與成就，反而會成為人生旅途中激勵你前行的動力。