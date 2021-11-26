二○一九年太太退休 後，我們馬上排出了四年八次船遊以茲慶祝。結果第一次出遊，盡興而返後，就一頭撞上新冠病毒肆虐全球，船公司個個被迫停擺，股價縮水八成，慘不忍睹。

今年七月，各家船公司依美國 疾病控制中心（CDC）的規範，在美國慢慢重新開放營業，我們趕緊訂了十月份洛杉磯長堤出海的船票，算是暖身活動。訂的這條船七月底已在西雅圖復航，載客遊覽阿拉斯加南邊。九月底該船南下洛杉磯，負責墨西哥巴哈這一段，所以一定能成行。洛杉磯上船我們不用趕飛機，住旅館，少掉一層手續，當天自己開車上碼頭，捷足首批登船。

船公司規定旅客登船前十四天前，必須打完兩針新冠疫苗，登船時也須出示疫苗注射紀錄正本，登船前四十八小時內還要做新冠抗原測試，取得陰性反應證明才行。我們每人得花七十多塊，在船公司指定的網站買兩盒快速測試卡，可以居家測試。在上船的前兩天和測試員網上連線後，測試員由手機視頻觀察指示，進行測試，棉花棒在左右鼻孔裡各轉五圈，塞進點了六滴藥水的紙夾裡，等十五分鐘後看結果，確定是陰性反應後，幾分鐘就由電郵收到書面證明。

頭一天受北太平洋氣流影響，洛杉磯陰霾細雨，近九萬噸的船出海後搖晃得很厲害，有點像住在三級有感地震區，為此船公司還臨時改變行程，火速朝南遠離風暴區。傍晚離港出海時，也目睹多艘貨輪拋錨停在港灣外，加上我們開車入港時，在離港五哩外的高速公路上就開始塞車，兩條慢車道上一輛輛貨櫃車頭接著尾蛇行進港，確實讓人覺得洛杉磯港 物流堵塞情況相當嚴重。

大概受疫情影響，船上客人只有五成，餐廳和戲院不見往日人潮，不用排隊即可入坐，有些節目近乎冷場，明顯地船公司還在度小月。受CDC的指示，船上人擠人的室內活動仍然不准舉辦，人多的活動只能在室外甲板上舉行。賭場則是無金勿擾，願意撒銀子的客人才能入座。電梯餐廳店鋪入口處也都有醒目「請戴口罩」的牌子。岸遊也大幅縮水，我們報名的參觀活動，因人數不足而拼入別團，這才勉強成行。

船遊的好處是不用燒飯、清理、跑雜務，主要的工作就是吃喝玩樂睡。看舞台劇，聽音樂演奏，逛景點，太太開心，不再指使先生跑腿這樁，代辦那樁，先生更開心。

此行最大的收穫是能在甲板上曬曬太陽，呼吸一下清新的空氣，望眼四方，海闊天空，心情頓然開朗，一掃窩居一年半，心驚膽寒、見人就躲的日子。有如歷劫歸來，感受特別強烈，真是開心。回來後要緊著安排機票旅館，新年後正式重新啟動慶祝太太退休遊輪之旅。