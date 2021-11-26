最近接連碰到兩件發生在首都華盛頓的小事，一在博物館 所見，一為購買中文報紙而遇，看起來都極其細小，卻都讓我難以抑制地受到震動，使我深感與人為善和助人為樂所能形成的動人力量。

那家博物館規模不大，就在白宮 附近，裡面正在展出時新的玻璃器皿等工藝品，下午五時閉館。我們去時已近四時半，遇到了十分嚴厲的安檢，兩位女安檢員各持一根細棒，分別把我們的包包層層打開，每層都用細棒伸進去點點戳戳，一絲不苟地查看。我想節省她們的時間，便主動伸手去拉書包的拉鏈，卻被邊上另一個門衛制止，意思是現在不可再插手。等確信我們的書包沒有問題，她們才點頭放行。

我們瀏覽了只有兩層樓的博物館，於四時五十八分走到一樓出口，正好看到兩個年輕姑娘才邁進大門。我覺詫異，只剩兩分鐘不到了還來看什麼？但見兩個女安檢員又開始履行職責，不厭其煩地檢查姑娘的書包。驗畢後安檢員把書包推還給訪客，又和顏悅色地說，「女廁所就在底樓那一邊，」還以手指明方向。我恍然大悟，原來兩位姑娘單為如廁而登門。

我服膺兩位姑娘的隨機應變能力，在關鍵時刻能及時想到來博物館解決大自然的召喚，但我更欽佩博物館工作人員的豁然大度，並不因時間侷促而婉拒來客。她們是通情達理的，又寬厚包容，照樣認認真真地逐一檢查書包，再和藹可親地為訪客指路，讓訪客賓至即如歸，心中生暖意。

至於我執意要買九月下旬某日的世界日報，是因那天報紙的上下古今版正好刊登了我一拙文，意欲買了留念。偏巧九月下旬我們全家去紐約上州 一風景區度假一周，無法抽身去華府買報。情急中我從網路查到唐人街這家我曾買過報紙的貿易公司電話，打電話去請求他們幫我留存一份當天報紙。

我自忖有些唐突，會給忙碌的對方平添麻煩，不料對方一口應允，還要了我的名字和電話以確認。九月底我去那商店，剛說明來意，服務員馬上從櫃台下層取出那份報紙給我。報紙單獨放一塑料袋中，還貼有標籤，註明我的名字和日期。我不由深受感觸，說：「沒想到你們商店居然還承辦如同圖書館一樣的預訂服務，太難為你們了。」服務員卻一再表示，此僅一舉手之勞而已，讓我不必過意不去。

我頭一回貿然求助這家商店就得到圓滿結局，使我如願在逾數日後仍能買到我所要的報紙，商店人員善解人意，周到服務，讓我喜出望外。連在同博物館之所見，我的感覺是，雖然日常生活中不時能聽到詐騙、欺凌和打劫等糟心事，但我們社會中正義的力量畢竟還是主導的，人情的總體是真誠溫暖的。

「朱子家訓」有云，「勿以善小而不為。」蓋因積少成多，聚沙可成塔。我們理應向那博物館和貿易公司的工作人員看齊，像他們那樣不怕麻煩，不計得失，只為他人送上方便和溫暖。唯如此，我們才能盡快消除近兩年疫情所帶來的陰霾，讓我們的社會變得更加溫馨可愛。